ОФИЦИАЛЬНО. Металлист попрощался с сыном легенды клуба

Харьковский «Металлист» официально объявил о прекращении сотрудничества с сыном легенды Александра Горяинова – Алексеем Горяиновым.

Алексей прошел путь от академии клуба до основы. Дебютный матч нападающий провел в сезоне 2020/21, когда команда выступала во Второй лиге.

Всего за харьковчан Горяинов отыграл 39 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Спасибо, Алексей, за все, что ты сделал для «Металлиста». Желаем тебе успешного продолжения карьеры и реализации всех амбиций», – написала пресс-служба клуба.

В сезоне 2025/26 «Металлист» финишировал вдали от зоны плей-офф за право играть в УПЛ: харьковчане заняли седьмое место, имея 37 очков.

Вот стилистически выверенный перевод этого примечания на русский язык с сохранением оригинальной структуры:

Напомним, что Александр Горяинов – это легенда клуба, отдавший «Металлисту» почти всю свою футбольную карьеру. Будучи лидером и капитаном, Александр принял участие в 502 матчах «Металлиста», а с 2022 по 2024 годы работал в структуре клуба.