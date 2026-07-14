Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье просматривает сразу пятерых новичков
Украина. Первая лига
14 июля 2026, 00:14 |
133
0

Прикарпатье просматривает сразу пятерых новичков

Клуб определяется с летним пополнением

14 июля 2026, 00:14 |
133
0
Прикарпатье просматривает сразу пятерых новичков
ФК Рух. Василий Рунич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, 13 июля футболисты перволигового «Прикарпатья» начали в Ивано-Франковске заключительный этап подготовки к новому сезону.

По имеющейся информации, тренерский штаб еще определяется с летним пополнением. Среди пяти потенциальных новичков самые известные – полузащитники Ростислав Русин, в последние годы выступавший за «Рух», «Металлист 1925», «Черноморец», «Феникс-Мариуполь» и Василий Рунич из «Руха».

Ожидается, что 15 июля после очередного спарринга – с «Агробизнесом», прикарпатцы сообщат, кому из футболистов, находящихся на просмотре, будет предложено подписать контракт.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Шахтера» может продолжить карьеру в Первой лиге Украины.

По теме:
Два игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовы сыграть с хорватами
В Вересе заговорили о трансфере мировой суперзвезды
Эпицентр в Словении проиграл спарринг хорватскому клубу Локомотива Загреб
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд учебно-тренировочные сборы Прикарпатье Ивано-Франковск Василий Рунич Ростислав Русин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Бокс | 13 июля 2026, 10:26 7
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко

Немецкий боксер не готов предоставить украинцу шанс на титул

«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Бокс | 13 июля 2026, 06:41 2
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике

ЭйДжей раскрыл секрет успеха украинца

Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Бокс | 13.07.2026, 09:42
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Хочется отдать абсолютно все. Рабьо назвал дополнительную мотивацию Франции
Футбол | 13.07.2026, 23:37
Хочется отдать абсолютно все. Рабьо назвал дополнительную мотивацию Франции
Хочется отдать абсолютно все. Рабьо назвал дополнительную мотивацию Франции
Большую часть матчей ЧМ Месси ходит пешком
Футбол | 13.07.2026, 22:30
Большую часть матчей ЧМ Месси ходит пешком
Большую часть матчей ЧМ Месси ходит пешком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 33
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 17
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
12.07.2026, 03:31
Футбол
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
12.07.2026, 07:02 12
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем