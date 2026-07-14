Прикарпатье просматривает сразу пятерых новичков

Как стало известно Sport.ua, 13 июля футболисты перволигового «Прикарпатья» начали в Ивано-Франковске заключительный этап подготовки к новому сезону.

По имеющейся информации, тренерский штаб еще определяется с летним пополнением. Среди пяти потенциальных новичков самые известные – полузащитники Ростислав Русин, в последние годы выступавший за «Рух», «Металлист 1925», «Черноморец», «Феникс-Мариуполь» и Василий Рунич из «Руха».

Ожидается, что 15 июля после очередного спарринга – с «Агробизнесом», прикарпатцы сообщат, кому из футболистов, находящихся на просмотре, будет предложено подписать контракт.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Шахтера» может продолжить карьеру в Первой лиге Украины.