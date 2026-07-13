Воспитанник Шахтера может продолжить карьеру в Первой лиге Украины

Опытный украинский вингер Ростислав Русин, который является воспитанником донецкого «Шахтера», может продолжить карьеру в составе ивано-франковского «Прикарпатья».

В прошлом сезоне 30-летний футболист выступал за одесский «Черноморец» (три матча) и «Феникс-Мариуполь» (три матча), а во время летнего трансферного окна получил статус свободного агента.

Русин прибыл в лагерь «Прикарпатья» и продолжает участвовать в контрольных матчах, по итогам которых может подписать полноценный контракт и сыграть первый официальный поединок 26 июля.

Русин находился в системе донецкого «Шахтера» с 2011 по 2017 год, где защищал цвета U-17, U-19, U-21, однако так и не дебютировал за первую команду.

На профессиональном уровне вингер играл за «Спартак» из Юрмалы, львовский «Рух», «Харьков», «Черноморец» и «Феникс-Мариуполь». Трансферная стоимость украинца составляет 100 тысяч евро.