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Украина. Первая лига
02 июля 2026, 11:18 | Обновлено 02 июля 2026, 11:58
23
0

Феникс-Мариуполь покидают четыре игрока

Назар Балаба, Андрей Богданов, Максим Радченко и Ростислав Русин могут искать новые команды

02 июля 2026, 11:18 | Обновлено 02 июля 2026, 11:58
23
0
Феникс-Мариуполь покидают четыре игрока
ФК Феникс-Мариуполь
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Клубная пресс-служба ФК Феникс-Мариуполь сообщила, что после окончания сезона клуб покинули четыре футболиста: защитник Назар Балаба, полузащитники Андрей Богданов, Максим Радченко и Ростислав Русин.

Контракты с игроками расторгнуты по взаимному согласию сторон.

Назар Балаба сыграл 9 поединков и отметился 1 забитым голом, Андрей Богданов провел за клуб 41 матч, в которых 4 раза отличился в воротах соперников. На счету Максима Радченка 17 сыгранных матчей, Ростислав Русин сыграл 3 поединка.

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Horo Источник: Instagram
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