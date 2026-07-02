Феникс-Мариуполь покидают четыре игрока

Клубная пресс-служба ФК Феникс-Мариуполь сообщила, что после окончания сезона клуб покинули четыре футболиста: защитник Назар Балаба, полузащитники Андрей Богданов, Максим Радченко и Ростислав Русин.



Контракты с игроками расторгнуты по взаимному согласию сторон.



Назар Балаба сыграл 9 поединков и отметился 1 забитым голом, Андрей Богданов провел за клуб 41 матч, в которых 4 раза отличился в воротах соперников. На счету Максима Радченка 17 сыгранных матчей, Ростислав Русин сыграл 3 поединка.