Два игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовы сыграть с хорватами

Как стало известно Sport.ua, защитник Геннадий Пасич и нигерийский полузащитник Мустафа Якубу уже тренируются в общей группе ЛНЗ на сборе в Словении после повреждений и готовы сыграть 14 июля в спарринге с хорватским клубом «Динамо» из Загреба, который в течение многих лет выступал в Лиге чемпионов.

Пасич и Якубу вынуждены были пропустить три последних контрольных матча – со словенскими «Копером», «Олимпией» и венгерским МТК. Теперь лазарет ЛНЗ пуст.

Это важно, потому что после спаррингов с «Динамо» и турецким «Гезтепе» (16 июля) подопечные Виталия Пономарева померяются силами в Лиге конференций с бельгийским «Гентом».