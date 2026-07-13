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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 23:44 | Обновлено 14 июля 2026, 00:04
294
0

Два игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовы сыграть с хорватами

Перед спаррингом с «Динамо» Загреб лазарет ЛНЗ опустел

13 июля 2026, 23:44 | Обновлено 14 июля 2026, 00:04
294
0
Два игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовы сыграть с хорватами
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич
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Как стало известно Sport.ua, защитник Геннадий Пасич и нигерийский полузащитник Мустафа Якубу уже тренируются в общей группе ЛНЗ на сборе в Словении после повреждений и готовы сыграть 14 июля в спарринге с хорватским клубом «Динамо» из Загреба, который в течение многих лет выступал в Лиге чемпионов.

Пасич и Якубу вынуждены были пропустить три последних контрольных матча – со словенскими «Копером», «Олимпией» и венгерским МТК. Теперь лазарет ЛНЗ пуст.

Это важно, потому что после спаррингов с «Динамо» и турецким «Гезтепе» (16 июля) подопечные Виталия Пономарева померяются силами в Лиге конференций с бельгийским «Гентом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы Геннадий Пасич инсайд Адам Якубу восстановление Динамо Загреб
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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