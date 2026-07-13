Два игрока ЛНЗ восстановились после травм и готовы сыграть с хорватами
Перед спаррингом с «Динамо» Загреб лазарет ЛНЗ опустел
Как стало известно Sport.ua, защитник Геннадий Пасич и нигерийский полузащитник Мустафа Якубу уже тренируются в общей группе ЛНЗ на сборе в Словении после повреждений и готовы сыграть 14 июля в спарринге с хорватским клубом «Динамо» из Загреба, который в течение многих лет выступал в Лиге чемпионов.
Пасич и Якубу вынуждены были пропустить три последних контрольных матча – со словенскими «Копером», «Олимпией» и венгерским МТК. Теперь лазарет ЛНЗ пуст.
Это важно, потому что после спаррингов с «Динамо» и турецким «Гезтепе» (16 июля) подопечные Виталия Пономарева померяются силами в Лиге конференций с бельгийским «Гентом».
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