Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Франция
13 июля 2026, 23:23 |
860
0

Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины

Трубин заинтересовал известные топ-клубы

13 июля 2026, 23:23 |
860
0
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин оказался в сфере интересов мадридского «Реала».

По информации испанских СМИ, в мадридском клубе внимательно следят за 24-летним вратарем. Сообщается, что «Реал» полностью доверяет Тибо Куртуа, однако рассматривает варианты усиления вратарской позиции на перспективу. Одним из кандидатов называют именно Трубина, который может покинуть «Бенфику» этим летом.

Отмечается, что украинцем также интересуются английский «Тоттенхэм», французский ПСЖ и «Астон Вилла». Ориентировочная трансферная стоимость вратаря составляет около 25 миллионов евро.

По теме:
Цыганков покидает Жирону. Над трансфером украинца работает известный клуб
Источник: В Реале приняли важное решение по Лунину
Троссард сказал «да». Арсенал продал вингера в Турцию
Бенфика трансферы Жозе Моуриньо Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин ПСЖ Астон Вилла Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря Динамо Нещерета пригласили в другой клуб
Футбол | 13 июля 2026, 22:22 0
Вратаря Динамо Нещерета пригласили в другой клуб
Вратаря Динамо Нещерета пригласили в другой клуб

Шутливое предложение голкиперу прислал «Лопатин»

Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Футбол | 13 июля 2026, 09:13 23
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену

Украинец может перейти в «Галатасарай»

Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Футбол | 13.07.2026, 07:07
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Бокс | 13.07.2026, 06:41
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Шок-трансфер лета
Футбол | 13.07.2026, 20:02
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Шок-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Шок-трансфер лета
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 20
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 33
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 7
Бокс
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем