Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Трубин заинтересовал известные топ-клубы
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин оказался в сфере интересов мадридского «Реала».
По информации испанских СМИ, в мадридском клубе внимательно следят за 24-летним вратарем. Сообщается, что «Реал» полностью доверяет Тибо Куртуа, однако рассматривает варианты усиления вратарской позиции на перспективу. Одним из кандидатов называют именно Трубина, который может покинуть «Бенфику» этим летом.
Отмечается, что украинцем также интересуются английский «Тоттенхэм», французский ПСЖ и «Астон Вилла». Ориентировочная трансферная стоимость вратаря составляет около 25 миллионов евро.
Anatoliy Trubin entra en la lista de opciones para suplir a Cortouis— Bernabéu Digital (@BernabeuDigitaI) July 13, 2026
La continuidad de Lunin en el Real Madrid no está asegurada. Como hablamos tiempo atrás, el...https://t.co/0NYBZxaOnE
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