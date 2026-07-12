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  4. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение в отношении украинца
Португалия
12 июля 2026, 22:02 |
2072
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Новый тренер Бенфики принял резонансное решение в отношении украинца

Марку Силва не является поклонником игры Анатолия Трубина, и клуб ищет нового вратаря

12 июля 2026, 22:02 |
2072
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Новый тренер Бенфики принял резонансное решение в отношении украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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В «Бенфике» продолжается активная работа над формированием состава на новый сезон. Президент клуба Руй Кошта и новый главный тренер Марку Силва продолжают работать над усилением команды, хотя впереди еще немало кадровых решений.

Особое внимание уделяется позиции вратаря. По имеющейся информации, Марку не является поклонником украинского голкипера Анатолия Трубина, что может повлиять на будущее футболиста в «Бенфике».

В то же время источник отмечает, что даже в случае перемен основным вратарем не станет Самуэл Соареш. В клубе, вероятно, рассматривают другой вариант на роль первого номера.

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Анатолий Трубин Бенфика Марку Силва чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Так и позиция левого вингера там не менее конкурентрная. Посмотрите на известного игрока сборной Норвегии, сколько он пользы принес на ЧМ и сравните с переспективным парнем...
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