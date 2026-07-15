Цыганков сообщил, за какой клуб будет играть. Лучшее предложение
Виктор дал понять «Трабзонспору», что готов присоединиться к клубу
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации источника, среди всех клубов, проявлявших интерес к украинцу, ни один не сделал предложение, сопоставимое с условиями «Трабзонспора».
Сообщается, что после этого Цыганков якобы дал понять руководству турецкого клуба, что готов присоединиться к команде.
В настоящее время «Трабзонспор» продолжает работать над возможным трансфером украинского футболиста, однако официальной договоренности с «Жироной» пока нет.
📌Viktor Tsygankov, kendisiyle ilgilenen takımlardan Trabzonspor'un teklifine yaklaşan bir teklif alamadığı için Trabzonspor yönetimine beni alın diye haber göndermiş.— Dik Futbol (@dikfutboll) July 13, 2026
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