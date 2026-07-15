Цыганков сообщил, за какой клуб будет играть. Лучшее предложение

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации источника, среди всех клубов, проявлявших интерес к украинцу, ни один не сделал предложение, сопоставимое с условиями «Трабзонспора».

Сообщается, что после этого Цыганков якобы дал понять руководству турецкого клуба, что готов присоединиться к команде.

В настоящее время «Трабзонспор» продолжает работать над возможным трансфером украинского футболиста, однако официальной договоренности с «Жироной» пока нет.

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