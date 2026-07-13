Пеле и еще трое. Игроки с наибольшим количеством голов в полуфиналах ЧМ

На ЧМ-2026 будут сыграны полуфинальные матчи:

Франция – Испания

Англия – Аргентина

Три игрока этих сборных уже имеют в своем активе забитые мячи на данной стадии турнира на прошлом мундиале: аргентинцы Хулиан Альварес (2) и Лионель Месси (1) и француз Тео Эрнандес (1).

Рекордом полуфиналов мировых первенств являются 3 гола, забитые четырьмя игроками: Вава и Пеле (оба – Бразилия), Олдржих Неедлы (Чехословакия) и Хосе Педро Сеа (Уругвай)

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в полуфиналах чемпионатов мира

3 – Вава (Бразилия)

3 – Пеле (Бразилия)

3 – Олдржих Неедлы (Чехословакия)

3 – Хосе Педро Сео (Уругвай)