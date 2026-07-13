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  4. Пеле и еще трое. Игроки с наибольшим количеством голов в полуфиналах ЧМ
Чемпионат мира
13 июля 2026, 22:58 | Обновлено 13 июля 2026, 22:59
142
0

Пеле и еще трое. Игроки с наибольшим количеством голов в полуфиналах ЧМ

Четверо футболистов имеют в своем активе по 3 гола на данной стадии турнира

13 июля 2026, 22:58 | Обновлено 13 июля 2026, 22:59
142
0
Пеле и еще трое. Игроки с наибольшим количеством голов в полуфиналах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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На ЧМ-2026 будут сыграны полуфинальные матчи:

  • Франция – Испания
  • Англия – Аргентина

Три игрока этих сборных уже имеют в своем активе забитые мячи на данной стадии турнира на прошлом мундиале: аргентинцы Хулиан Альварес (2) и Лионель Месси (1) и француз Тео Эрнандес (1).

Рекордом полуфиналов мировых первенств являются 3 гола, забитые четырьмя игроками: Вава и Пеле (оба – Бразилия), Олдржих Неедлы (Чехословакия) и Хосе Педро Сеа (Уругвай)

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в полуфиналах чемпионатов мира

  • 3 – Вава (Бразилия)
  • 3 – Пеле (Бразилия)
  • 3 – Олдржих Неедлы (Чехословакия)
  • 3 – Хосе Педро Сео (Уругвай)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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