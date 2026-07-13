Пеле и еще трое. Игроки с наибольшим количеством голов в полуфиналах ЧМ
Четверо футболистов имеют в своем активе по 3 гола на данной стадии турнира
На ЧМ-2026 будут сыграны полуфинальные матчи:
- Франция – Испания
- Англия – Аргентина
Три игрока этих сборных уже имеют в своем активе забитые мячи на данной стадии турнира на прошлом мундиале: аргентинцы Хулиан Альварес (2) и Лионель Месси (1) и француз Тео Эрнандес (1).
Рекордом полуфиналов мировых первенств являются 3 гола, забитые четырьмя игроками: Вава и Пеле (оба – Бразилия), Олдржих Неедлы (Чехословакия) и Хосе Педро Сеа (Уругвай)
Игроки с самым большим количеством забитых мячей в полуфиналах чемпионатов мира
- 3 – Вава (Бразилия)
- 3 – Пеле (Бразилия)
- 3 – Олдржих Неедлы (Чехословакия)
- 3 – Хосе Педро Сео (Уругвай)
Meilleurs buteurs en demi-finales de Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 13, 2026
- 🇧🇷 Pelé 3⚽️
- 🇧🇷 Vavá 3⚽️
- 🇨🇿 Oldrich Nejedly 3⚽️
- 🇺🇾 José Pedro Cea 3⚽️
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