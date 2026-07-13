Полузащитник Испании: «Мы путешествовали значительно больше, чем они»

Вингер сборной Испании Алекс Баэна заявил, что команда, безусловно, уважает Францию, но подчеркнул, что «Фурия Роха» не собирается весь матч лишь ждать атак французов.

«Четверка впереди проводит великолепный турнир, и мы должны внимательно за ними следить. Но мы постараемся сделать так, чтобы они больше следили за нами, чем мы за ними.

Наша сила – это владение мячом, большой контроль над игрой, чтобы атаковать самим и позволять сопернику атаковать как можно меньше. Надеюсь, завтра будет именно так».

Именно такой подход помог Испании победить команду Дидье Дешама в полуфиналах чемпионата Европы и Лиги наций. По мнению Баэны, и на этот раз владение мячом станет главной формой защиты и лучшим способом контролировать ход игры. В то же время он отметил, что предыдущие победы не дают никакого преимущества:

«Да, это правда, что мы подходим к этому матчу после двух побед над ними, и это было нам на пользу. Но каждый матч – это отдельная история. Они проводят фантастический турнир».

Отдельной темой перед полуфиналом стал график переездов команд. Во время группового этапа Испания базировалась в Чаттануге (штат Теннесси), хотя матчи чемпионата мира там не проводились. Из-за этого испанцам пришлось летать через три разные часовые зоны на свои матчи. Франция же все время оставалась в Бостоне и впервые покинет Восточный часовой пояс только перед полуфиналом. В общей сложности французы преодолели примерно на 16 тысяч километров меньше, чем их соперник.

«Да, мы немного устали из-за такого количества переездов. Мы путешествовали значительно больше них и преодолели больше километров. Когда турнир приближается к завершению, это немного ощущается.

Но, думаю, мы все в хорошем состоянии, очень мотивированы и полны желания сыграть. Мы уважаем одну из лучших команд турнира и мира. Надеемся, что матч будет очень, очень равным, и его судьбу решат мелкие детали», – подытожил Баэна.

Матч полуфинала ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции состоится в Арлингтоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.