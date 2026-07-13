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  4. Полузащитник Испании: «Мы путешествовали значительно больше, чем они»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 21:53 |
114
0

Полузащитник Испании: «Мы путешествовали значительно больше, чем они»

Алекс Баэна поделился ожиданиями от матча с Францией

13 июля 2026, 21:53 |
114
0
Полузащитник Испании: «Мы путешествовали значительно больше, чем они»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Баэна
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Вингер сборной Испании Алекс Баэна заявил, что команда, безусловно, уважает Францию, но подчеркнул, что «Фурия Роха» не собирается весь матч лишь ждать атак французов.

«Четверка впереди проводит великолепный турнир, и мы должны внимательно за ними следить. Но мы постараемся сделать так, чтобы они больше следили за нами, чем мы за ними.

Наша сила – это владение мячом, большой контроль над игрой, чтобы атаковать самим и позволять сопернику атаковать как можно меньше. Надеюсь, завтра будет именно так».

Именно такой подход помог Испании победить команду Дидье Дешама в полуфиналах чемпионата Европы и Лиги наций. По мнению Баэны, и на этот раз владение мячом станет главной формой защиты и лучшим способом контролировать ход игры. В то же время он отметил, что предыдущие победы не дают никакого преимущества:

«Да, это правда, что мы подходим к этому матчу после двух побед над ними, и это было нам на пользу. Но каждый матч – это отдельная история. Они проводят фантастический турнир».

Отдельной темой перед полуфиналом стал график переездов команд. Во время группового этапа Испания базировалась в Чаттануге (штат Теннесси), хотя матчи чемпионата мира там не проводились. Из-за этого испанцам пришлось летать через три разные часовые зоны на свои матчи. Франция же все время оставалась в Бостоне и впервые покинет Восточный часовой пояс только перед полуфиналом. В общей сложности французы преодолели примерно на 16 тысяч километров меньше, чем их соперник.

«Да, мы немного устали из-за такого количества переездов. Мы путешествовали значительно больше них и преодолели больше километров. Когда турнир приближается к завершению, это немного ощущается.

Но, думаю, мы все в хорошем состоянии, очень мотивированы и полны желания сыграть. Мы уважаем одну из лучших команд турнира и мира. Надеемся, что матч будет очень, очень равным, и его судьбу решат мелкие детали», – подытожил Баэна.

Матч полуфинала ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции состоится в Арлингтоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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