Динамо получило официальное предложение в размере 26 миллионов евро

В Турции прокомментировали возможный переход нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».



По словам одного из местных футбольных журналистов Бурака Эрена, стамбульский клуб сделал украинского нападающего своим главным трансферным приоритетом.



«Очевидно, что они сделали ставку именно на Матвея Пономаренко. Больше всего вопросов вызвала идея с арендой. Если уж брать игрока в аренду, то финансовые условия должны быть серьезными.



Я видел цифры 4+22 миллиона евро. Если клуб платит 4 миллиона только за аренду, это означает, что он практически гарантированно планирует выкупить футболиста. Нужно лишь увидеть детали опции выкупа», – отметил журналист.