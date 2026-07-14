Обновлен рейтинг Золотого мяча перед полуфиналами ЧМ-2026

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.

Лидером рейтинга стал нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который вывел сборную Франции в полуфинал ЧМ-2026. Второе место занял победитель Лиги чемпионов и действующий обладатель награды Усман Дембеле. Тройку замкнул лидер «Баварии» Гарри Кейн.

На четвёртом месте оказался лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Лионель Месси, а первую пятерку списка замкнул Майкл Олисе.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2026 года: