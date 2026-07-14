Обновлен рейтинг Золотого мяча перед полуфиналами ЧМ-2026
Главным фаворитом на получение награды стал Мбаппе
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.
Лидером рейтинга стал нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который вывел сборную Франции в полуфинал ЧМ-2026. Второе место занял победитель Лиги чемпионов и действующий обладатель награды Усман Дембеле. Тройку замкнул лидер «Баварии» Гарри Кейн.
На четвёртом месте оказался лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Лионель Месси, а первую пятерку списка замкнул Майкл Олисе.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2026 года:
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