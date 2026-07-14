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Чемпионат мира
14 июля 2026, 19:08 | Обновлено 14 июля 2026, 19:15
554
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Обновлен рейтинг Золотого мяча перед полуфиналами ЧМ-2026

Главным фаворитом на получение награды стал Мбаппе

14 июля 2026, 19:08 | Обновлено 14 июля 2026, 19:15
554
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Обновлен рейтинг Золотого мяча перед полуфиналами ЧМ-2026
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Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.

Лидером рейтинга стал нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который вывел сборную Франции в полуфинал ЧМ-2026. Второе место занял победитель Лиги чемпионов и действующий обладатель награды Усман Дембеле. Тройку замкнул лидер «Баварии» Гарри Кейн.

На четвёртом месте оказался лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Лионель Месси, а первую пятерку списка замкнул Майкл Олисе.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2026 года:

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рейтинг Золотой мяч Лионель Месси Гарри Кейн Усман Дембеле Килиан Мбаппе
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Короче тупо як ЧС закінчиться той і отримає ЗМ.
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0
франци відлетять від іспанців, думаю
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0
Якщо Франція візьме Кубок (я в цьому не сумніваюсь), а Мбаппе стане головним бомбардиром і ще й заб'є у фіналі- ЗМ його!
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-3
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