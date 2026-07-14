Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Украинец может зарабатывать в Турции два миллиона евро
Турецкий «Галатасарай» активизировал работу над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.
По информации источника, стамбульский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 19-летним нападающим относительно личного контракта. Соглашение будет рассчитано на четыре года, а годовая зарплата украинца составит 2 миллиона евро.
Сообщается, что позиция «Динамо» относительно возможной продажи футболиста стала более гибкой. В ближайшее время «Галатасарай» планирует направить киевскому клубу новое трансферное предложение.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
🚨 Galatasaray, Matviy Ponomarenko ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncu, yıllık 2m€ kazanacak.— Afrika Futbolu (@afrikafutbolu1) July 13, 2026
Dinamo Kiev'in tutumu yumuşadı, Galatasaray, yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.
Ciddi görüşmeler yapılıyor, oyuncu da bastırıyor!
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