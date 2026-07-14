Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение

Турецкий «Галатасарай» активизировал работу над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации источника, стамбульский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 19-летним нападающим относительно личного контракта. Соглашение будет рассчитано на четыре года, а годовая зарплата украинца составит 2 миллиона евро.

Сообщается, что позиция «Динамо» относительно возможной продажи футболиста стала более гибкой. В ближайшее время «Галатасарай» планирует направить киевскому клубу новое трансферное предложение.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.