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  4. Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 08:02 |
3720
4

Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение

Украинец может зарабатывать в Турции два миллиона евро

14 июля 2026, 08:02 |
3720
4 Comments
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» активизировал работу над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации источника, стамбульский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 19-летним нападающим относительно личного контракта. Соглашение будет рассчитано на четыре года, а годовая зарплата украинца составит 2 миллиона евро.

Сообщается, что позиция «Динамо» относительно возможной продажи футболиста стала более гибкой. В ближайшее время «Галатасарай» планирует направить киевскому клубу новое трансферное предложение.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Матвей Пономаренко зарплаты
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Без Моти Динамо будет в середине таблицы УПЛ
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+8
якщо ще й Матвія продадуть то на ДК взагалі хрест можна ставити в єврокубках і напевно в УПЛ (тобто хрест на чемпіонській боротьбі, в 3-5 кращих ввійдуть).
Але зрозуміло що Суркіс йому стільки не заплатить, ну і ще рік-два і Матвій просто стане черговим "Мілєю"
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+1
Пусть остается, без него и почетное высокое место для дырявых будет казаться мечтой)
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0
"Африка футболу"
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-1
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