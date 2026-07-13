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  4. Защитник сборной Испании: «Мбаппе меня не пугает, он как Ямаль»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 20:41 |
516
0

Защитник сборной Испании: «Мбаппе меня не пугает, он как Ямаль»

Кубарси отметил высокий уровень соперника

13 июля 2026, 20:41 |
516
0
Защитник сборной Испании: «Мбаппе меня не пугает, он как Ямаль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Кубарси
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси высказался о предстоящем противостоянии с командой Франции в полуфинале ЧМ-2026 и лично о нападающем «Ле Бле» Килиане Мбаппе.

«Килиан Мбаппе меня не пугает. Однако все знают о его мастерстве. Даже если он не бросается в глаза во время матча, он одним-единственным движением может изменить ход игры. Он, как и Ламин Ямаль, уникальный игрок. Нужно быть внимательными на протяжении всех 90 минут», – сказал футболист.

Матч Франция – Испания состоится во вторник, 14 июля. Начало игры – в 22:00.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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