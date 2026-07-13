Защитник сборной Испании: «Мбаппе меня не пугает, он как Ямаль»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси высказался о предстоящем противостоянии с командой Франции в полуфинале ЧМ-2026 и лично о нападающем «Ле Бле» Килиане Мбаппе.

«Килиан Мбаппе меня не пугает. Однако все знают о его мастерстве. Даже если он не бросается в глаза во время матча, он одним-единственным движением может изменить ход игры. Он, как и Ламин Ямаль, уникальный игрок. Нужно быть внимательными на протяжении всех 90 минут», – сказал футболист.