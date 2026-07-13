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Чемпионат мира
13 июля 2026, 19:44 | Обновлено 13 июля 2026, 19:51
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Нико УИЛЬЯМС: «Нам не нужно бояться сборную Франции»

Вингер «Фурии Рохи» напомнил о последних встречах с «Ле Бле»

13 июля 2026, 19:44 | Обновлено 13 июля 2026, 19:51
234
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Нико УИЛЬЯМС: «Нам не нужно бояться сборную Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс
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Вингер сборной Испании Нико Уильямс высказался по поводу предстоящего противостояния с командой Франции в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее другая звезда «Фурии Рохи» Ламин Ямаль заявил, что испанцы должны чувствовать себя уверенно в матче с французами, поскольку ранее уже побеждали их.

«Я согласен с Ламином. Нам не нужно бояться Францию. В последних двух матчах против них мы показали, что можем победить», – сказал Уильямс.

Матч Франция – Испания состоится во вторник, 14 июля. Начало игры – в 22:00.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Так, не потрібно боятися. Але потрібно грати. і все.
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