Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В сборной Испании ответили на новый расистский выпад в адрес Франции
Чемпионат мира
13 июля 2026, 18:07 |
708
3

В сборной Испании ответили на новый расистский выпад в адрес Франции

Иглесиас и Кубарси осудили заявление Мариано Рахоя

13 июля 2026, 18:07 |
708
3 Comments
В сборной Испании ответили на новый расистский выпад в адрес Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Иглесиас
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Игроки сборной Испании отреагировали на скандальное заявление бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя об их следующем сопернике на ЧМ-2026.

В полуфинале чемпионата мира испанцы сыграют против Франции. Политик недавно заявил, что это сильная сборная, однако в ней «нет французов».

«Честно говоря, это меня удивило. Я потрясён тем, что мы до сих пор сталкиваемся с такой проблемой. Я думаю, что он не имел в виду ничего плохого, я лично воспринимаю мультикультурность Франции как богатство», – сказал нападающий «Фурия Роха» Борха Иглесиас.

Его партнер по сборной Пау Кубарси высказал схожее мнение.

«Если футболисты играют за сборную Франции, то они французы. Цвет их кожи не имеет значения. Нужно с уважением относиться ко всем людям», – заявил он.

Матч Франция – Испания состоится во вторник, 14 июля. Начало игры – в 22:00.

По теме:
«Выдающийся игрок». Алонсо – о футболисте, которого Тухель не взял на ЧМ
Самюэль ЭТО'О: «Франции пора оценить, как ей повезло иметь Мбаппе»
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Хорватии
Борха Иглесиас Пау Кубарси сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Футбол | 13 июля 2026, 10:50 19
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»

Тренер раскритиковал киевское «Динамо»

Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Футбол | 13 июля 2026, 07:07 9
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа

Тренер хочет, чтобы Андрей остался в клубе

В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
Бокс | 13.07.2026, 09:42
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
Футбол | 13.07.2026, 15:45
МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Футбол | 13.07.2026, 09:32
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Яка нафіг "мультикультурність"? Яке ці дикуни привнесли "багатство"? Треба чітко говорити - або є французька 1000-літня біла нація і французька 1000-літня культура, або на тій території є якась "мультикультура" і якась "мультинація", тоді це утворення не потрібно більше називати Францією а її народ - французами. Придумайте собі якусь нову назву тоді, Західно-Європейська Конфедерація наприклад, чи Афранція.
Ответить
-2
мультикультурність - багатство 
Ответить
-2
Вони такі французи як Ямаль іспанець
Ответить
-3
Популярные новости
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
12.07.2026, 07:44 51
Футбол
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
12.07.2026, 07:02 12
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
12.07.2026, 07:20
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 33
Футбол
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем