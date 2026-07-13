В сборной Испании ответили на новый расистский выпад в адрес Франции

Игроки сборной Испании отреагировали на скандальное заявление бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя об их следующем сопернике на ЧМ-2026.

В полуфинале чемпионата мира испанцы сыграют против Франции. Политик недавно заявил, что это сильная сборная, однако в ней «нет французов».

«Честно говоря, это меня удивило. Я потрясён тем, что мы до сих пор сталкиваемся с такой проблемой. Я думаю, что он не имел в виду ничего плохого, я лично воспринимаю мультикультурность Франции как богатство», – сказал нападающий «Фурия Роха» Борха Иглесиас.

Его партнер по сборной Пау Кубарси высказал схожее мнение.

«Если футболисты играют за сборную Франции, то они французы. Цвет их кожи не имеет значения. Нужно с уважением относиться ко всем людям», – заявил он.

Матч Франция – Испания состоится во вторник, 14 июля. Начало игры – в 22:00.