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Чемпионат мира
13 июля 2026, 11:19 | Обновлено 13 июля 2026, 12:31
1999
3

Игроки сборной Франции отреагировали на дерзкое заявление Ламина Ямаля

Ибраима Конате и Максанс Лакруа оценили предстоящий полуфинал чемпионата мира

13 июля 2026, 11:19 | Обновлено 13 июля 2026, 12:31
1999
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Игроки сборной Франции отреагировали на дерзкое заявление Ламина Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал предстоящий полуфинал чемпионата мира, в котором его команда сыграет против Франции:

«Мы обыграли Францию ​​в двух последних матчах. Если Франции и есть чего бояться, так это нас... Посмотрим, что будет, но мы не боимся их», – сделал заявление талантливый испанец.

Соперник не оставил слова футболиста «Барселоны» без ответа – защитник Ибраима Конате и полузащитник Максанс Лакруа ответили будущему оппоненту:

«Честно говоря, мы не слушаем, что они говорят. Мы не должны никого бояться, но будем оставаться скромными и не попадать в эту ловушку, особенно на этом этапе соревнований.

Сейчас Ямаль может говорить что хочет, а мы постараемся подготовиться как можно лучше. Тогда в конце матча мы увидим, кто победит», – признался Конате.

«Я не собираюсь говорить, что мы боимся. Мы знаем о своих сильных сторонах, мы знаем, что у Испании очень сильный состав, и она сейчас показывает отличные результаты.

Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо защищаться против Ямаля. Он показал, что может быть опасен. Но с нашим составом... У нас есть качественные игроки и мы просто сделаем свою работу», – ответил Лакруа.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу Ламин Ямаль сборная Франции по футболу Максанс Лакруа Ибраима Конате
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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Комментарии 3
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язиками полаялися.
чи будуть пісюнами мірятися?
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Через це мале чмо перестану вболівати за Іспанію. Замість грати у футбол меле язиком і завжди після цього його команда продуває.
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