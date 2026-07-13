Игроки сборной Франции отреагировали на дерзкое заявление Ламина Ямаля
Ибраима Конате и Максанс Лакруа оценили предстоящий полуфинал чемпионата мира
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал предстоящий полуфинал чемпионата мира, в котором его команда сыграет против Франции:
«Мы обыграли Францию в двух последних матчах. Если Франции и есть чего бояться, так это нас... Посмотрим, что будет, но мы не боимся их», – сделал заявление талантливый испанец.
Соперник не оставил слова футболиста «Барселоны» без ответа – защитник Ибраима Конате и полузащитник Максанс Лакруа ответили будущему оппоненту:
«Честно говоря, мы не слушаем, что они говорят. Мы не должны никого бояться, но будем оставаться скромными и не попадать в эту ловушку, особенно на этом этапе соревнований.
Сейчас Ямаль может говорить что хочет, а мы постараемся подготовиться как можно лучше. Тогда в конце матча мы увидим, кто победит», – признался Конате.
«Я не собираюсь говорить, что мы боимся. Мы знаем о своих сильных сторонах, мы знаем, что у Испании очень сильный состав, и она сейчас показывает отличные результаты.
Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо защищаться против Ямаля. Он показал, что может быть опасен. Но с нашим составом... У нас есть качественные игроки и мы просто сделаем свою работу», – ответил Лакруа.
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