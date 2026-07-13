Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самюэль ЭТО'О: «Франции пора оценить, как ей повезло иметь Мбаппе»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 18:35 | Обновлено 13 июля 2026, 18:36
193
0

Самюэль ЭТО'О: «Франции пора оценить, как ей повезло иметь Мбаппе»

Камерунский экс-форвард уверен, что к Килиану Мбаппе относятся предвзято на родине

13 июля 2026, 18:35 | Обновлено 13 июля 2026, 18:36
193
0
Самюэль ЭТО'О: «Франции пора оценить, как ей повезло иметь Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Один из самых знаменитых форвардов прошлого Самюэль Это'о считает, что существует странное несоответствие между достижениями форварда «Реала» Килиан Мбаппе и его общественным восприятием во Франции. Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» предположил, что 27-летний футболист вынужден находиться под пристальным вниманием, которого часто избегают его коллеги.

«Он просто заслуживает того, чтобы к нему относились так же справедливо, как и к другим великим чемпионам, и, возможно, Франции пора в полной мере оценить, как ей повезло иметь в своей истории игрока такого уровня», – объяснил Это'о. «Но, несмотря на его выступления, рекорды, список достижений и стабильность, ему, кажется, постоянно приходится доказывать свою состоятельность».

«Что еще должен сделать Килиан Мбаппе, чтобы быть по-настоящему признанным лучшим французским футболистом своего поколения или даже одним из величайших французских игроков в истории?» – спросил Это'о.

Забив 20 голов на чемпионатах мира с 2018 года, Мбаппе превзошел всех остальных игроков в истории турнира. Только Лионель Месси с 21 голом опережает его.

По теме:
«Выдающийся игрок». Алонсо – о футболисте, которого Тухель не взял на ЧМ
В сборной Испании ответили на новый расистский выпад в адрес Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Хорватии
Самюэль Это'о Килиан Мбаппе Реал Мадрид сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Футбол | 13 июля 2026, 08:02 1
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026

Opta отдаёт наибольшие шансы Франции

Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Футбол | 13 июля 2026, 08:38 22
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины

Предатель не планирует возвращаться в Украину, сообщил Кирице

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с ведущим бомбардиром
Футбол | 13.07.2026, 15:55
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с ведущим бомбардиром
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с ведущим бомбардиром
Футболист Динамо разочаровал Костюка и потерял место в стартовом составе
Футбол | 13.07.2026, 11:37
Футболист Динамо разочаровал Костюка и потерял место в стартовом составе
Футболист Динамо разочаровал Костюка и потерял место в стартовом составе
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Бокс | 13.07.2026, 06:41
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 20
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
13.07.2026, 07:07 9
Футбол
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
13.07.2026, 09:42 5
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 33
Футбол
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем