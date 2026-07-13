Самюэль ЭТО'О: «Франции пора оценить, как ей повезло иметь Мбаппе»

Один из самых знаменитых форвардов прошлого Самюэль Это'о считает, что существует странное несоответствие между достижениями форварда «Реала» Килиан Мбаппе и его общественным восприятием во Франции. Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» предположил, что 27-летний футболист вынужден находиться под пристальным вниманием, которого часто избегают его коллеги.

«Он просто заслуживает того, чтобы к нему относились так же справедливо, как и к другим великим чемпионам, и, возможно, Франции пора в полной мере оценить, как ей повезло иметь в своей истории игрока такого уровня», – объяснил Это'о. «Но, несмотря на его выступления, рекорды, список достижений и стабильность, ему, кажется, постоянно приходится доказывать свою состоятельность».

«Что еще должен сделать Килиан Мбаппе, чтобы быть по-настоящему признанным лучшим французским футболистом своего поколения или даже одним из величайших французских игроков в истории?» – спросил Это'о.

Забив 20 голов на чемпионатах мира с 2018 года, Мбаппе превзошел всех остальных игроков в истории турнира. Только Лионель Месси с 21 голом опережает его.