Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палата разрешения споров УАФ рассматривает иск к ФК Черноморец
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 18:24 | Обновлено 13 июля 2026, 18:25
408
0

Палата разрешения споров УАФ рассматривает иск к ФК Черноморец

Репутация прославленного клуба под угрозой

13 июля 2026, 18:24 | Обновлено 13 июля 2026, 18:25
408
0
Палата разрешения споров УАФ рассматривает иск к ФК Черноморец
ФК Черноморец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В непростой ситуации оказались ассистенты Александра Кучера, работавшие с ним в период его работы главным тренером «Черноморца». После того, как в декабре прошлого года одесский клуб неожиданно решил пригласить на роль наставника Романа Григорчука, его предшественник узнал о своем увольнении. Весь тренерский штаб Кучера в составе Александра Призетко, Александра Грицая, Тараса Гвоздика и Александра Рыбки вынужден был покинуть Одессу, так и не получив немалую сумму денег. Клуб не погасил им ни долга по зарплате, ни предусмотренной в подобных случаях компенсации за досрочное расторжение контракта, которые у всех четырех тренеров истекали в декабре 2026 года.

Через некоторое время ФК «Черноморец» предложил квартету тренеров компромисс – простить большую часть денег в виде отказа от компенсационных выплат за преждевременное прекращение сотрудничества.

Как стало известно Sport.ua, учитывая определенные обстоятельства, клуб заключил с Призетко, Грицаем, Гвоздиком и Рыбкой дополнительные соглашения до 30 апреля этого года, обязавшись в отведенный срок полностью рассчитаться с уволенными работниками. От клуба требовалось только погасить долги по зарплате, однако в оговоренный срок этого не было сделано. Не изменило ситуацию и официальное письмо тренеров в клуб с просьбой рассчитаться в 10-дневный срок. После этого пострадавшие вынуждены были обратиться в Палату по разрешению споров УАФ, занявшейся рассмотрением этого дела.

Известно также, что в футбольный суд намерен обратиться и ряд футболистов, также вынужденных уйти из «Черноморца», не получив части заработанных денег.

Не исключено, что в ближайшее время на ФК «Черноморец» снова будет наложен очередной трансферный бан, как это было дважды в течение весны 2026 года.

По теме:
Клуб УПЛ получил очередной трансферный бан
Игрок Карпат: «Стараюсь быть похожим на Роналду»
«Чуть строже». Новичок Харькова назвал главное отличие от Аргентины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Черноморец Одесса Палата по разрешению споров УАФ Александр Кучер Александр Призетко Александр Грицай Тарас Гвоздик Александр Рыбка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Футбол | 13 июля 2026, 14:59 12
Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»

Команда скоро стартует в Лиге конференций

«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
Бокс | 13 июля 2026, 06:41 2
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике

ЭйДжей раскрыл секрет успеха украинца

МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
Футбол | 13.07.2026, 15:45
МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
МЮ активировал клаусулу. Клуб покупает одного из топ-игроков ЧМ-2026
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Бокс | 13.07.2026, 10:26
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Футбол | 13.07.2026, 09:13
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 5
Футбол
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 33
Футбол
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
13.07.2026, 09:42 5
Бокс
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
12.07.2026, 07:44 51
Футбол
Костюк отказался от украинского нападающего Динамо
Костюк отказался от украинского нападающего Динамо
12.07.2026, 09:12 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем