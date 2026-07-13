Палата разрешения споров УАФ рассматривает иск к ФК Черноморец

В непростой ситуации оказались ассистенты Александра Кучера, работавшие с ним в период его работы главным тренером «Черноморца». После того, как в декабре прошлого года одесский клуб неожиданно решил пригласить на роль наставника Романа Григорчука, его предшественник узнал о своем увольнении. Весь тренерский штаб Кучера в составе Александра Призетко, Александра Грицая, Тараса Гвоздика и Александра Рыбки вынужден был покинуть Одессу, так и не получив немалую сумму денег. Клуб не погасил им ни долга по зарплате, ни предусмотренной в подобных случаях компенсации за досрочное расторжение контракта, которые у всех четырех тренеров истекали в декабре 2026 года.

Через некоторое время ФК «Черноморец» предложил квартету тренеров компромисс – простить большую часть денег в виде отказа от компенсационных выплат за преждевременное прекращение сотрудничества.

Как стало известно Sport.ua, учитывая определенные обстоятельства, клуб заключил с Призетко, Грицаем, Гвоздиком и Рыбкой дополнительные соглашения до 30 апреля этого года, обязавшись в отведенный срок полностью рассчитаться с уволенными работниками. От клуба требовалось только погасить долги по зарплате, однако в оговоренный срок этого не было сделано. Не изменило ситуацию и официальное письмо тренеров в клуб с просьбой рассчитаться в 10-дневный срок. После этого пострадавшие вынуждены были обратиться в Палату по разрешению споров УАФ, занявшейся рассмотрением этого дела.

Известно также, что в футбольный суд намерен обратиться и ряд футболистов, также вынужденных уйти из «Черноморца», не получив части заработанных денег.

Не исключено, что в ближайшее время на ФК «Черноморец» снова будет наложен очередной трансферный бан, как это было дважды в течение весны 2026 года.