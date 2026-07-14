Реал определил основного вратаря после травмы Куртуа на ЧМ-2026

Тибо Куртуа не получил серьёзной травмы в результате столкновения, произошедшего в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Бельгией и Испанией.

По возвращении в Мадрид бельгиец прошел медицинское обследование. Как сообщает журналистка COPE Аранча Родригес, результаты не выявили серьезной травмы, и Куртуа сможет вернуться к тренировкам в общей группе после завершения отпуска.

Таким образом, в «Реале» не планируют менять вратарскую иерархию перед сезоном-2026/27. Куртуа остается главным претендентом на место в стартовом составе, а Андрей Лунин продолжит выполнять роль надежного второго номера.