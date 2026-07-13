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Испания
13 июля 2026, 07:07 | Обновлено 13 июля 2026, 07:40
4280
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Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа

Тренер хочет, чтобы Андрей остался в клубе

13 июля 2026, 07:07 | Обновлено 13 июля 2026, 07:40
4280
3 Comments
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» не планирует расставаться с украинским вратарем Андреем Луниным, несмотря на интерес со стороны других клубов.

По информации испанских СМИ, руководство клуба и новый главный тренер команды Жозе Моуриньо выступают за то, чтобы вратарь остался в составе «сливочных» на следующий сезон.

Одной из главных причин такого решения являются частые пропуски матчей Тибо Куртуа из-за травм. Бельгийский вратарь за последние два сезона выбывал на 26 официальных матчей – 15 в сезоне 2024/25 и ещё 11 в сезоне 2025/26, а недавно получил травму на ЧМ-2026.

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. В «Реале» довольны сотрудничеством с агентом футболиста Жорже Мендешем, а сам Андрей вместе с семьёй комфортно чувствует себя в Мадриде.

Украинец стремится получать больше игрового времени, однако понимает свою роль в команде и признаёт статус Куртуа.

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Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа травма
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
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Знову Реал буде без чемпіонства
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+3
З РЕАЛА НА ПЕНСІЮ)
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0
Від самого початку було зрозуміло, що плітки в стилі "Моур виганяє Луніна з Реалу" це лише жовта преса. Бо Моур і Мендеш справжні "корєша".
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0
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