Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа

Мадридский «Реал» не планирует расставаться с украинским вратарем Андреем Луниным, несмотря на интерес со стороны других клубов.

По информации испанских СМИ, руководство клуба и новый главный тренер команды Жозе Моуриньо выступают за то, чтобы вратарь остался в составе «сливочных» на следующий сезон.

Одной из главных причин такого решения являются частые пропуски матчей Тибо Куртуа из-за травм. Бельгийский вратарь за последние два сезона выбывал на 26 официальных матчей – 15 в сезоне 2024/25 и ещё 11 в сезоне 2025/26, а недавно получил травму на ЧМ-2026.

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. В «Реале» довольны сотрудничеством с агентом футболиста Жорже Мендешем, а сам Андрей вместе с семьёй комфортно чувствует себя в Мадриде.

Украинец стремится получать больше игрового времени, однако понимает свою роль в команде и признаёт статус Куртуа.