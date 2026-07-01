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Испания
01 июля 2026, 22:45 | Обновлено 01 июля 2026, 22:48
2309
4

Андрей Лунин поставил на место свою жену

Украинец отдыхает с Анастасией в Италии

01 июля 2026, 22:45 | Обновлено 01 июля 2026, 22:48
2309
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Андрей Лунин поставил на место свою жену
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин проводит летний отпуск вместе с женой Анастасией в Италии.

Супруги выбрали для отдыха Коста-Смеральду – престижный курорт на северо-востоке острова Сардиния. Анастасия поделилась в Instagram серией фотографий с отпуска, одна из которых особенно развеселила подписчиков.

На фото Лунин в шутку схватил жену за шею, пока она в очередной раз пыталась сделать совместный снимок. Фотографию Анастасия подписала с юмором:

«Когда ты в сотый раз просишь сделать фотографию».

Ранее сообщалось, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьёз задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Дмитро схаменіться! 
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+4
бредятина! автор - непотреб..
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+4
Олійник така гнида, що навіть колег вже підсиджує. Головний спермоприйомник на минулому прайді в Києві
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+3
Ідіот, не забирай хліб у свого колеги! Він хоч заголовки цікаві пише, а ти гнида, вічно свій клікбейт робиш!
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+3
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