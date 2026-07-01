Андрей Лунин поставил на место свою жену
Украинец отдыхает с Анастасией в Италии
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин проводит летний отпуск вместе с женой Анастасией в Италии.
Супруги выбрали для отдыха Коста-Смеральду – престижный курорт на северо-востоке острова Сардиния. Анастасия поделилась в Instagram серией фотографий с отпуска, одна из которых особенно развеселила подписчиков.
На фото Лунин в шутку схватил жену за шею, пока она в очередной раз пыталась сделать совместный снимок. Фотографию Анастасия подписала с юмором:
«Когда ты в сотый раз просишь сделать фотографию».
Ранее сообщалось, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьёз задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне больше не сотрудничают с Money24/7
Украинец получит шанс от Алонсо