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Франция
13 июля 2026, 17:03 | Обновлено 13 июля 2026, 17:34
2119
0

ПСЖ договорился о возвращении известного игрока

Люка Динь вновь войдет в состав парижан после ЧМ-2026

13 июля 2026, 17:03 | Обновлено 13 июля 2026, 17:34
2119
0
ПСЖ договорился о возвращении известного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Динь
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ПСЖ согласовал условия личного контракта с 32-летним защитником «Астон Виллы» и сборной Франции Люкой Динем.

Сообщается, что в настоящее время парижане ведут переговоры с английским клубом о размере компенсации и других условиях трансфера игрока. Ожидается, что Динь присоединится к ПСЖ после завершения выступлений на ЧМ-2026.

В Париже Люку считают идеальным кандидатом на усиление состава. Француз является признанным лидером в раздевалке, опытным исполнителем и преданным поклонником столичного клуба.

Динь был игроком ПСЖ с 2013 по 2016 годы. В прошлом сезоне в составе «Астон Виллы» защитник провел 44 матча, в которых отметился 7 ассистами. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.

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Люка Динь ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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