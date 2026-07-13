ПСЖ договорился о возвращении известного игрока

ПСЖ согласовал условия личного контракта с 32-летним защитником «Астон Виллы» и сборной Франции Люкой Динем.

Сообщается, что в настоящее время парижане ведут переговоры с английским клубом о размере компенсации и других условиях трансфера игрока. Ожидается, что Динь присоединится к ПСЖ после завершения выступлений на ЧМ-2026.

В Париже Люку считают идеальным кандидатом на усиление состава. Француз является признанным лидером в раздевалке, опытным исполнителем и преданным поклонником столичного клуба.

Динь был игроком ПСЖ с 2013 по 2016 годы. В прошлом сезоне в составе «Астон Виллы» защитник провел 44 матча, в которых отметился 7 ассистами. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.