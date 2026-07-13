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Чемпионат мира
13 июля 2026, 16:31 | Обновлено 13 июля 2026, 17:01
1725
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Хорватии

Славен Билич вернулся к работе

13 июля 2026, 16:31 | Обновлено 13 июля 2026, 17:01
1725
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Хорватии
HNS_CFF. Славен Билич (справа)
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Федерация футбола Хорватии объявила о назначении тренером Славена Билича. Специалист заменил Златко Далича, который покинул команду после ЧМ-2026.

Билич уже работал со сборной Хорватии с 2006 по 2012 год.

Кроме того, работал с Бешикташем, Вест Хэмом, ВБА и другими командами.

Далич является самым успешным тренером в истории сборной Хорватии. Он выводил команду в финал ЧМ-2018 и завоевал бронзу на ЧМ-2022.

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Славен Билич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу назначение тренера
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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