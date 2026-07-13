ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Хорватии
Славен Билич вернулся к работе
Федерация футбола Хорватии объявила о назначении тренером Славена Билича. Специалист заменил Златко Далича, который покинул команду после ЧМ-2026.
Билич уже работал со сборной Хорватии с 2006 по 2012 год.
Кроме того, работал с Бешикташем, Вест Хэмом, ВБА и другими командами.
Далич является самым успешным тренером в истории сборной Хорватии. Он выводил команду в финал ЧМ-2018 и завоевал бронзу на ЧМ-2022.
A new beginning: Slaven Bilić returns as the head coach of the #Croatia national team! 🔥— HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026
💬 "I have the complete confidence in our players, and it is my responsibility to bring energy, ambition, and determination to ensure that #Croatia remains among football's elite. I am… pic.twitter.com/wxLCLqgNHC
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