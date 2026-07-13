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  4. Брат Судакова покинул Шахтер, перебравшись в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 15:16 | Обновлено 13 июля 2026, 15:28
1375
0

Брат Судакова покинул Шахтер, перебравшись в другой клуб УПЛ

Илья Судаков сыграл за «Колос» U-19 против «горняков»

13 июля 2026, 15:16 | Обновлено 13 июля 2026, 15:28
1375
0
Брат Судакова покинул Шахтер, перебравшись в другой клуб УПЛ
ФК Колос
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Брат полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова, Илья, покинул расположение донецкого Шахтера и находится в расположении юношеской команды Колоса (U-19).

17-летний Илья оказался ненужным главному тренеру юношеской команды «горняков» Максиму Малышеву. Илья сейчас находится в расположении ковалевского Колоса – полузащитник находится на просмотре.

Илья уже успел отличиться дебютным голом за новую команду поразив ворота юношеской команды донецкого Шахтера (3:3) в контрольном матче перед стартом нового сезона.

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Колос Ковалевка U-19 Колос Ковалевка Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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