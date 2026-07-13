Брат Судакова покинул Шахтер, перебравшись в другой клуб УПЛ

Брат полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова, Илья, покинул расположение донецкого Шахтера и находится в расположении юношеской команды Колоса (U-19).

17-летний Илья оказался ненужным главному тренеру юношеской команды «горняков» Максиму Малышеву. Илья сейчас находится в расположении ковалевского Колоса – полузащитник находится на просмотре.

Илья уже успел отличиться дебютным голом за новую команду поразив ворота юношеской команды донецкого Шахтера (3:3) в контрольном матче перед стартом нового сезона.