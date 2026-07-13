Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Шок-трансфер лета
Трубин может перейти в «королевский клуб»
Мадридский «Реал» рассматривает вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина в качестве одного из кандидатов на долгосрочную замену Тибо Куртуа.
По информации британского журналиста Сэма Коэна, руководство «сливочных» обеспокоено частыми травмами бельгийского голкипера, из-за чего клуб уже начал оценивать возможные варианты на будущее.
Сообщается, что Трубин входит в число вратарей, за которыми внимательно следят в Мадриде.
Также источники, близкие к «Бенфике», отмечают, что украинец поддерживает хорошие отношения с Жозе Моуриньо, а тренер вратарей португальского клуба хорошо знает возможности 23-летнего голкипера.
Real Madrid could turn to Anatoliy Trubin as a long-term option due to Courtois’s frequent injuries.— Sam C (@SamC_reports) July 13, 2026
Sources close to Benfica confirm that Anatoliy and Jose Mourinho had a close relationship and his goalkeeper coach is also well acquainted with Trubin’s abilities. pic.twitter.com/V8qRXaflf9
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