Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Шок-трансфер лета
Испания
13 июля 2026, 20:02 | Обновлено 13 июля 2026, 20:22
2306
0

Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Шок-трансфер лета

Трубин может перейти в «королевский клуб»

13 июля 2026, 20:02 | Обновлено 13 июля 2026, 20:22
2306
0
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Шок-трансфер лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Реал» рассматривает вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина в качестве одного из кандидатов на долгосрочную замену Тибо Куртуа.

По информации британского журналиста Сэма Коэна, руководство «сливочных» обеспокоено частыми травмами бельгийского голкипера, из-за чего клуб уже начал оценивать возможные варианты на будущее.

Сообщается, что Трубин входит в число вратарей, за которыми внимательно следят в Мадриде.

Также источники, близкие к «Бенфике», отмечают, что украинец поддерживает хорошие отношения с Жозе Моуриньо, а тренер вратарей португальского клуба хорошо знает возможности 23-летнего голкипера.

По теме:
ВАН ДЕР ВАРТ: «Подписи против Мбаппе? Этим людям должно быть стыдно»
Президент Барселоны ответил на слухи об интересе ПСЖ к звезде клуба
Андрей Сантос стал шестой самой дорогой продажей в истории Челси
Анатолий Трубин Жозе Моуриньо трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Бенфика
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(63)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Футбол | 13 июля 2026, 08:38 28
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины

Предатель не планирует возвращаться в Украину, сообщил Кирице

Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Футбол | 13 июля 2026, 07:07 9
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа

Тренер хочет, чтобы Андрей остался в клубе

Сборную Аргентины и Лионеля Месси обвинили перед полуфиналом ЧМ-2026
Футбол | 13.07.2026, 12:27
Сборную Аргентины и Лионеля Месси обвинили перед полуфиналом ЧМ-2026
Сборную Аргентины и Лионеля Месси обвинили перед полуфиналом ЧМ-2026
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Бокс | 13.07.2026, 08:59
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»
Футбол | 13.07.2026, 19:43
МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»
МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
12.07.2026, 07:02 12
Футбол
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
12.07.2026, 07:20 1
Футбол
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
12.07.2026, 03:31
Футбол
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 9
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 1
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
12.07.2026, 07:44 51
Футбол
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем