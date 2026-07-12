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  4. РЕЙТИНГ. Трубин на втором месте среди молодых вратарей в Европе
Португалия
12 июля 2026, 22:24 |
577
0

РЕЙТИНГ. Трубин на втором месте среди молодых вратарей в Европе

Голкипер «Бенфики» уступил только одному конкуренту

12 июля 2026, 22:24 |
577
0
РЕЙТИНГ. Трубин на втором месте среди молодых вратарей в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин считается одним из сильнейших голкиперов чемпионата Португалии. Это мнение получило подтверждение статистическими показателями.

Портал DataMB провел исследование и поставил украинца на второе место по проценту сейвов в прошлом сезоне. Учитывались результаты вратарей не старше 24 лет, которые играют в европейских чемпионатах, входящих в семерку самых престижных.

Показатель Трубина – 75,0%, лучше него действовал только кипер «Жил Висенте» Эндрю (78,18%).

Лучшие молодые голкиперы Европы по проценту сейвов:

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Руслан Полищук Источник
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