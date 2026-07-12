РЕЙТИНГ. Трубин на втором месте среди молодых вратарей в Европе

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин считается одним из сильнейших голкиперов чемпионата Португалии. Это мнение получило подтверждение статистическими показателями.

Портал DataMB провел исследование и поставил украинца на второе место по проценту сейвов в прошлом сезоне. Учитывались результаты вратарей не старше 24 лет, которые играют в европейских чемпионатах, входящих в семерку самых престижных.

Показатель Трубина – 75,0%, лучше него действовал только кипер «Жил Висенте» Эндрю (78,18%).

Лучшие молодые голкиперы Европы по проценту сейвов: