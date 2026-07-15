Йожеф САБО: «Они проскочили благодаря судьям. Это очень серьезно»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче полуфинала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

– Есть ли фаворит в паре Англия – Аргентина?

– Во всяком случае, аргентинцы меня не впечатляют. Действующий чемпион мира буквально проскочил в полуфинал не в последнюю очередь благодаря судьям. Да, у них сильные исполнители, но их игре не хватает целостности. Не менее квалифицированные футболисты есть и у англичан, но их в полуфинал вытащили отдельные игроки, я имею в виду Джуда Беллингема и Гарри Кейна. Здесь борьба за выход в финал будет очень серьезной.

– Каков ваш прогноз на этот матч?

– У англичан я назвал лидеров, но у Аргентины есть Месси. Лионель в солидном для футболиста возрасте, но всё равно может забить гол или отдать голевую передачу из ничего. Полагаю, что основное время завершится вничью – 1:1, а в дополнительное время победу одержат аргентинцы.