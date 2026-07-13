Беспроигрышная серия Аргентины с европейскими сборными составляет 10 матчей
Следующим соперником аргентинцев станет также сборная из Европы – Англия
Сборная Аргентины не проигрывает европейским сборным во всех турнирах уже 10 матчей.
Эта беспроигрышная серия началась еще в октябре 2019, когда аргентинцы сыграли вничью со сборной Германии (2:2) в товарищеском поединке.
Последний раз сборная Аргентины проигрывала европейской сборной в июне 2018 года в матче 1/8 финала ЧМ – поражение от сборной Франции (3:4).
Беспроигрышная серия сборной Аргентины в матчах против европейских сборных во всех турнирах (10)
- 2026: ЧМ, Швейцария – 3:1
- 2026: ЧМ, Австрия – 2:0
- 2026: ТМ, Исландия – 3:0
- 2022: ЧМ, Франция – 3:3 (4:2 – по пенальти)
- 2022: ЧМ, Хорватия – 3:0
- 2022: ЧМ, Нидерланды – 2:2 (4:3 – по пенальти)
- 2022: ЧМ, Польша – 2:0
- 2022: ТМ, Эстония – 5:0
- 2022: Финалиссима, Италия – 3:0
- 2019: ТМ, Германия – 2:2
Напомним, что следующим соперником аргентинцев станет сборная Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года.
🇦🇷 Lionel Scaloni’s Argentina is DOMINATING Europe!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 13, 2026
👊 From friendlies to World Cup glory, check the record:
🟰 2-2 Germany (2019)
✅ 3-0 Italy (2022)
✅ 5-0 Estonia (2022)
✅ 2-0 Poland (2022)
🟰 2-2 (4-3 pens) Netherlands (2022)
✅ 3-0 Croatia (2022)
🟰 3-3 (4-2 pens) France… pic.twitter.com/oldLsgaklH
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