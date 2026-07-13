Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беспроигрышная серия Аргентины с европейскими сборными составляет 10 матчей
Чемпионат мира
13 июля 2026, 10:58 | Обновлено 13 июля 2026, 11:00
82
0

Беспроигрышная серия Аргентины с европейскими сборными составляет 10 матчей

Следующим соперником аргентинцев станет также сборная из Европы – Англия

13 июля 2026, 10:58 | Обновлено 13 июля 2026, 11:00
82
0
Беспроигрышная серия Аргентины с европейскими сборными составляет 10 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Аргентины не проигрывает европейским сборным во всех турнирах уже 10 матчей.

Эта беспроигрышная серия началась еще в октябре 2019, когда аргентинцы сыграли вничью со сборной Германии (2:2) в товарищеском поединке.

Последний раз сборная Аргентины проигрывала европейской сборной в июне 2018 года в матче 1/8 финала ЧМ – поражение от сборной Франции (3:4).

Беспроигрышная серия сборной Аргентины в матчах против европейских сборных во всех турнирах (10)

  • 2026: ЧМ, Швейцария – 3:1
  • 2026: ЧМ, Австрия – 2:0
  • 2026: ТМ, Исландия – 3:0
  • 2022: ЧМ, Франция – 3:3 (4:2 – по пенальти)
  • 2022: ЧМ, Хорватия – 3:0
  • 2022: ЧМ, Нидерланды – 2:2 (4:3 – по пенальти)
  • 2022: ЧМ, Польша – 2:0
  • 2022: ТМ, Эстония – 5:0
  • 2022: Финалиссима, Италия – 3:0
  • 2019: ТМ, Германия – 2:2

Напомним, что следующим соперником аргентинцев станет сборная Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

По теме:
Игроки сборной Франции отреагировали на дерзкое заявление Ламина Ямаля
38 матчей позади. Как сыграли между собой сборные Франции и Испании?
ФОТО. Секретный агент Испании? Девушке Мбаппе дали особое задание
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Австрии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
Бокс | 13 июля 2026, 09:42 4
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко

Жан Беленюк – о возвращении боксера на ринг

Работал на россии. Сборная Хорватии нашла нового тренера после Далича
Футбол | 13 июля 2026, 07:41 3
Работал на россии. Сборная Хорватии нашла нового тренера после Далича
Работал на россии. Сборная Хорватии нашла нового тренера после Далича

Славен Билич вернется к международной карьере

Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Футбол | 13.07.2026, 08:38
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Футбол | 13.07.2026, 09:13
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Воспитанник Динамо и форвард украинской сборной выставлен на трансфер
Футбол | 13.07.2026, 10:31
Воспитанник Динамо и форвард украинской сборной выставлен на трансфер
Воспитанник Динамо и форвард украинской сборной выставлен на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Форвард сборной Украины решил покинуть клуб, который вышел в Лигу чемпионов
Форвард сборной Украины решил покинуть клуб, который вышел в Лигу чемпионов
11.07.2026, 11:21 4
Футбол
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 56
Бокс
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
12.07.2026, 08:47 4
MMA
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 15
Футбол
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем