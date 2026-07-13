Воспитанник Динамо и форвард украинской сборной выставлен на трансфер

Форвард итальянского «Эмполи» и сборной Украины U-19 Богдан Попов выставлен на трансфер из-за финансовых проблем, которые настигли клуб. Об этом сообщил Tuttomercatoweb.

Фабрицио и Ребекка Корси, которые являются владельцами «Эмполи», ведут активные переговоры с американским фондом из Нью-Йорка о продаже клуба. Стороны уже подписали эксклюзивное соглашение, поэтому сделка может быть завершена в ближайшее время.

«Эмполи» был вынужден продать двух талантливых игроков Перилло и Оливьери, чемпионов Италии среди юношей до 17 лет, в «Аталанту» за общую сумму около четырех миллионов евро.

Из-за финансовых проблем клуб был вынужден выставить на трансфер еще четырех игроков, среди которых и воспитанник киевского «Динамо».

Попов перебрался в чемпионат Италии в октябре 2023 года из польского «Забже» на правах свободного агента. В составе первой команды «Эмполи» 19-летний нападающий провел 24 матча и забил пять мячей.