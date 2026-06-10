Украинский форвард, который играет в чемпионате Италии, может сменить клуб
В услугах Богдана Попова, который принадлежит «Эмполи», заинтересованы несколько команд
Форвард итальянского «Эмполи» и сборной Украины U-19 Богдан Попов может сменить клуб – одним из главных претендентов на талантливого футболиста считается «Удинезе».
Агент игрока Андрей Головаш подтвердил эту информацию и сообщил, что у его клиента есть несколько вариантов для продолжения карьеры после завершения сезона 2025/26:
«Я могу подтвердить, что к Богдану проявляют интерес несколько клубов, и не только итальянских. Комментировать больше пока не буду. Мы работаем над этим, процесс продолжается, и это главное», – сказал агент.
Попов перебрался в чемпионат Италии в октябре 2023 года, после чего защищал цвета U-17 и первой команды «Эмполи». Форвард провел 24 матча в сезоне и отличился пятью результативными ударами.
Контракт 19-летнего Попова заканчивается в июне 2028-го, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.
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