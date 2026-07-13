Будет основным вратарем. Лунин получил обнадеживающие новости в Реале

Анхель Вильянуэва, специализирующийся на травмах спортивный физиотерапевт, поделился мнением относительно повреждения, которое получил вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в матче за сборную Бельгии на чемпионате мира.

«Куртуа страдает от проблем с левой прямой мышцей бедра, приблизительный прогноз указывает на его отсутствие от четырех до восьми недель. Но нам придется подождать медицинских тестов и официального прогноза. Куртуа из-за истории травм и возраст уже не является надежным игроком в физическом плане», – цитирует Вильянуэву Defensa Central.

Если прогноз спортивного физиотерапевта сбудется, то основным голкипером «Реала» на старте нового сезона будет украинец Андрей Лунин. Вильянуэва не исключает, что Куртуа пропустит сразу несколько встреч в начале кампании-2026/27.

Сообщалось, что переговоры по трансферу Лунина уже начал туринский «Ювентус».