Будет основным вратарем. Лунин получил обнадеживающие новости в Реале
У Тибо Куртуа проблемы со здоровьем
Анхель Вильянуэва, специализирующийся на травмах спортивный физиотерапевт, поделился мнением относительно повреждения, которое получил вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в матче за сборную Бельгии на чемпионате мира.
«Куртуа страдает от проблем с левой прямой мышцей бедра, приблизительный прогноз указывает на его отсутствие от четырех до восьми недель. Но нам придется подождать медицинских тестов и официального прогноза. Куртуа из-за истории травм и возраст уже не является надежным игроком в физическом плане», – цитирует Вильянуэву Defensa Central.
Если прогноз спортивного физиотерапевта сбудется, то основным голкипером «Реала» на старте нового сезона будет украинец Андрей Лунин. Вильянуэва не исключает, что Куртуа пропустит сразу несколько встреч в начале кампании-2026/27.
Сообщалось, что переговоры по трансферу Лунина уже начал туринский «Ювентус».
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