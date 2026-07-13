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Испания
13 июля 2026, 10:12 | Обновлено 13 июля 2026, 10:13
1005
0

Будет основным вратарем. Лунин получил обнадеживающие новости в Реале

У Тибо Куртуа проблемы со здоровьем

13 июля 2026, 10:12 | Обновлено 13 июля 2026, 10:13
1005
0
Будет основным вратарем. Лунин получил обнадеживающие новости в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Анхель Вильянуэва, специализирующийся на травмах спортивный физиотерапевт, поделился мнением относительно повреждения, которое получил вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в матче за сборную Бельгии на чемпионате мира.

«Куртуа страдает от проблем с левой прямой мышцей бедра, приблизительный прогноз указывает на его отсутствие от четырех до восьми недель. Но нам придется подождать медицинских тестов и официального прогноза. Куртуа из-за истории травм и возраст уже не является надежным игроком в физическом плане», – цитирует Вильянуэву Defensa Central.

Если прогноз спортивного физиотерапевта сбудется, то основным голкипером «Реала» на старте нового сезона будет украинец Андрей Лунин. Вильянуэва не исключает, что Куртуа пропустит сразу несколько встреч в начале кампании-2026/27.

Сообщалось, что переговоры по трансферу Лунина уже начал туринский «Ювентус».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид
Антон Романенко Источник: DefensaCentral
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