Трансфер на 20 млн. Ювентус ведет переговоры по вратарю сборной Украины
Туринский клуб заинтересован в подписании Андрея Лунина
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает elnacional.cat.
Итальянский гранд уже провел переговоры о возможном подписании 27-летнего голкипера непосредственно с самим игроком и его агентом. Встреча сторон состоялась в Турине.
«Реал» готов продать Лунина, ведь новый главный тренер команды Жозе Моуриньо не рассчитывает на него. За украинца мадридский клуб хочет получить 20 миллионов евро.
Ранее испанский журналист Денис Иглесиас заявил, что Лунин не воспользовался своим шансом в «Реале».
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