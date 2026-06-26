Испанский журналист: «Лунин не воспользовался своим шансом в Реале»

По мнению испанского журналиста Дениса Иглесиаса, украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не смог достойно заменить своего конкурента в клубе Тибо Куртуа, когда тот был травмирован.

«Андрей Лунин не смог повторить ту замечательную форму, которую демонстрировал в сезоне 2023/24, когда воспользовался серьезной травмой колена Куртуа. Тогда он сыграл ключевую роль в завоевании пятнадцатого Кубка европейских чемпионов, хотя и не смог сыграть в финале, зарезервированном для возвращения бельгийца.

Однако в прошлом сезоне украинец не демонстрировал такой же уверенности в воротах. У него был еще один шанс из-за отсутствия основного вратаря, но он не смог им воспользоваться.

Лунин, чей контракт действует до 2030 года, остается целью других клубов, хотя его приоритетом является пребывание в «Реале», несмотря на его высокую репутацию в Европе. Однако интерес к нему утих после нестабильного сезона», – написал Иглесиас в своем материале для Sport.es.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выставил Лунина на трансфер.