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Испания
26 июня 2026, 14:49 | Обновлено 26 июня 2026, 14:51
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0

Испанский журналист: «Лунин не воспользовался своим шансом в Реале»

Денис Иглесиас считает, что украинец не смог полноценно заменить Тибо Куртуа

26 июня 2026, 14:49 | Обновлено 26 июня 2026, 14:51
165
0
Испанский журналист: «Лунин не воспользовался своим шансом в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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По мнению испанского журналиста Дениса Иглесиаса, украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не смог достойно заменить своего конкурента в клубе Тибо Куртуа, когда тот был травмирован.

«Андрей Лунин не смог повторить ту замечательную форму, которую демонстрировал в сезоне 2023/24, когда воспользовался серьезной травмой колена Куртуа. Тогда он сыграл ключевую роль в завоевании пятнадцатого Кубка европейских чемпионов, хотя и не смог сыграть в финале, зарезервированном для возвращения бельгийца.

Однако в прошлом сезоне украинец не демонстрировал такой же уверенности в воротах. У него был еще один шанс из-за отсутствия основного вратаря, но он не смог им воспользоваться.

Лунин, чей контракт действует до 2030 года, остается целью других клубов, хотя его приоритетом является пребывание в «Реале», несмотря на его высокую репутацию в Европе. Однако интерес к нему утих после нестабильного сезона», – написал Иглесиас в своем материале для Sport.es.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо выставил Лунина на трансфер.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа
Антон Романенко Источник: Sport.es
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