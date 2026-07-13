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  4. Костюк рассказала о турнирных планах до US Open
US Open
13 июля 2026, 12:40 | Обновлено 13 июля 2026, 12:45
231
0

Костюк рассказала о турнирных планах до US Open

Марта сыграет в Торонто и Вашингтоне

13 июля 2026, 12:40 | Обновлено 13 июля 2026, 12:45
231
0
Костюк рассказала о турнирных планах до US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк после успешного Уимблдона, где удалось дойти до полуфинала, рассказал о турнирных планах до US Open.

Костюк решила, что сыграет на турнире WTA 500 в Вашингтоне, а после этого примет участие в WTA 1000 в Торонто, где уже заявлена Элина Свитолина.

US Open пройдет с 23 августа по 13 сентября.

Для Костюк лучшим результатом на турнире был четвертый раунд.

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Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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