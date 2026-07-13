Костюк рассказала о турнирных планах до US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк после успешного Уимблдона, где удалось дойти до полуфинала, рассказал о турнирных планах до US Open.

Костюк решила, что сыграет на турнире WTA 500 в Вашингтоне, а после этого примет участие в WTA 1000 в Торонто, где уже заявлена Элина Свитолина.

US Open пройдет с 23 августа по 13 сентября.

Для Костюк лучшим результатом на турнире был четвертый раунд.