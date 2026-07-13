US Open13 июля 2026, 12:40 | Обновлено 13 июля 2026, 12:45
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Костюк рассказала о турнирных планах до US Open
Марта сыграет в Торонто и Вашингтоне
13 июля 2026, 12:40 | Обновлено 13 июля 2026, 12:45
231
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Украинская теннисистка Марта Костюк после успешного Уимблдона, где удалось дойти до полуфинала, рассказал о турнирных планах до US Open.
Костюк решила, что сыграет на турнире WTA 500 в Вашингтоне, а после этого примет участие в WTA 1000 в Торонто, где уже заявлена Элина Свитолина.
US Open пройдет с 23 августа по 13 сентября.
Для Костюк лучшим результатом на турнире был четвертый раунд.
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