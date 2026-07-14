Во Франции жестко ответили экс-премьеру Испании на обвинения: «Вонь»
Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло не стал молчать
Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло не сдержал эмоций после скандального заявления экс-премьера Испании Мариано Рахоя перед полуфинальным матчем ЧМ-2026.
Мариано имел неосторожность заявить, что в сборной Франции нет французов, чем спровоцировал волну возмущения и разговоры о расизме.
Свое слово на это сказал Филипп, который развеял все сомнения относительно происхождения игроков сборной Франции.
«Слова Мариано Рахоя о сборной Франции отдают недопустимым расизмом.
И заставляют задуматься о той отвратительной атмосфере, которая порождает подобную вонь.
Нашим игрокам не нужны никакие подтверждения гражданства от бывшего премьер-министра Испании.
Сборная Франции – это сборная Франции», – заявил Диалло.
Матч сборных Франции и Испании состоится 14 июля на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас (США).
Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.— Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026
Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.
Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.…
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