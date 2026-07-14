Во Франции жестко ответили экс-премьеру Испании на обвинения: «Вонь»

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло не сдержал эмоций после скандального заявления экс-премьера Испании Мариано Рахоя перед полуфинальным матчем ЧМ-2026.

Мариано имел неосторожность заявить, что в сборной Франции нет французов, чем спровоцировал волну возмущения и разговоры о расизме.

Свое слово на это сказал Филипп, который развеял все сомнения относительно происхождения игроков сборной Франции.

«Слова Мариано Рахоя о сборной Франции отдают недопустимым расизмом.

И заставляют задуматься о той отвратительной атмосфере, которая порождает подобную вонь.

Нашим игрокам не нужны никакие подтверждения гражданства от бывшего премьер-министра Испании.

Сборная Франции – это сборная Франции», – заявил Диалло.

Матч сборных Франции и Испании состоится 14 июля на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас (США).