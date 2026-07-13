СИННЕР: «Я рад победе, но больше я рад уровню игры, который мы показали»

12 июля лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026.

В финальном поединке Синнер одолел второго сеяного, немца Александра Зверева (ATP 3) в четырех сетах.

Речь Янника на церемонии награждения:

«Хотел бы начать с тебя, Саша [Зверев], всей твоей команды и семьи. Ты достиг одной из своих целей – выиграл турнир Grand Slam. Тебе удалось это сделать в Париже. Сегодня ты был очень близок. Если будешь играть так же, я абсолютно уверен, что у тебя получится и здесь. Потрясающе. Продолжай в том же духе. Я знаю, что твоя цель – стать первой ракеткой мира. Ты уже очень-очень близок к этому (Зверев и Синнер смеются).Теперь нам нужно быть очень осторожными. Поздравляю!

Мы оба начали матч очень хорошо, сильно подавали. Мы с командой хорошо подготовились, я должен поблагодарить всю свою команду, всех, кто поддерживал меня в боксе. Моя мама, я ее вижу, она несколько раз уходила со стадиона. Знаете ли, быть игроком нелегко...родителем игрока, так что… (смеется).

Но в то же время, это был замечательный финал, для этого нужны усилия двух игроков. Конечно, я рад победе, но больше я рад уровню игры, который мы показали. Честно говоря, нет лучшего места для игры в теннис. Когда просыпаешься в воскресное утро, в день финала, чувствуешь, что это очень-очень особенный день. Никогда не знаешь, сколько раз тебе еще удастся вернуться сюда. Я никогда не принимаю как должное возможность играть перед такими особенными людьми. Все эти две недели были замечательными. Спасибо за поддержку. Вы подарили мне самое особенное чувство, которое только может испытать теннисист. Огромное спасибо.

И последнее, что я хотел бы добавить, это то,что было несколько очень-очень теплых дней. Впервые не было дождя, это просто потрясающе. И, я хотел бы поблагодарить всех болбоев за все, что вы делаете. Вы делаете нашу жизнь на корте, знаете, как можно проще. Так что, спасибо. Спасибо всей организации, работающей вне корта. Это действительно самый особенный турнир, который у нас есть в этом году. Так что, большое вам спасибо, и до встречи в следующем году! Спасибо».