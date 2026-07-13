Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СИННЕР: «Я рад победе, но больше я рад уровню игры, который мы показали»
Уимблдон
13 июля 2026, 01:04 | Обновлено 13 июля 2026, 01:49
74
0

СИННЕР: «Я рад победе, но больше я рад уровню игры, который мы показали»

Речь Янника на церемонии награждения после победы над Александром Зверевым

13 июля 2026, 01:04 | Обновлено 13 июля 2026, 01:49
74
0
СИННЕР: «Я рад победе, но больше я рад уровню игры, который мы показали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

12 июля лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026.

В финальном поединке Синнер одолел второго сеяного, немца Александра Зверева (ATP 3) в четырех сетах.

Речь Янника на церемонии награждения:

«Хотел бы начать с тебя, Саша [Зверев], всей твоей команды и семьи. Ты достиг одной из своих целей – выиграл турнир Grand Slam. Тебе удалось это сделать в Париже. Сегодня ты был очень близок. Если будешь играть так же, я абсолютно уверен, что у тебя получится и здесь. Потрясающе. Продолжай в том же духе. Я знаю, что твоя цель – стать первой ракеткой мира. Ты уже очень-очень близок к этому (Зверев и Синнер смеются).Теперь нам нужно быть очень осторожными. Поздравляю!

Мы оба начали матч очень хорошо, сильно подавали. Мы с командой хорошо подготовились, я должен поблагодарить всю свою команду, всех, кто поддерживал меня в боксе. Моя мама, я ее вижу, она несколько раз уходила со стадиона. Знаете ли, быть игроком нелегко...родителем игрока, так что… (смеется).

Но в то же время, это был замечательный финал, для этого нужны усилия двух игроков. Конечно, я рад победе, но больше я рад уровню игры, который мы показали. Честно говоря, нет лучшего места для игры в теннис. Когда просыпаешься в воскресное утро, в день финала, чувствуешь, что это очень-очень особенный день. Никогда не знаешь, сколько раз тебе еще удастся вернуться сюда. Я никогда не принимаю как должное возможность играть перед такими особенными людьми. Все эти две недели были замечательными. Спасибо за поддержку. Вы подарили мне самое особенное чувство, которое только может испытать теннисист. Огромное спасибо.

И последнее, что я хотел бы добавить, это то,что было несколько очень-очень теплых дней. Впервые не было дождя, это просто потрясающе. И, я хотел бы поблагодарить всех болбоев за все, что вы делаете. Вы делаете нашу жизнь на корте, знаете, как можно проще. Так что, спасибо. Спасибо всей организации, работающей вне корта. Это действительно самый особенный турнир, который у нас есть в этом году. Так что, большое вам спасибо, и до встречи в следующем году! Спасибо».

По теме:
ЗВЕРЕВ: «В 29 лет я впервые поверил, что могу выиграть этот трофей»
Синнер стал 10-м теннисистом, которому удалось защитить титул на Уимблдоне
Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона
Янник Синнер Александр Зверев Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Футбол | 12 июля 2026, 16:44 63
Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»

Мариано Рахой спровоцировал новый расистский скандал на ЧМ-2026

Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
MMA | 12 июля 2026, 06:51 10
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту

Именитый ирландец, который пять лет не выходил в октагон, не смог продолжить бой из-за травмы

Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка
Теннис | 12.07.2026, 19:50
Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка
Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Футбол | 12.07.2026, 09:44
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Футбол | 12.07.2026, 08:44
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 29
Футбол
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 15
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
12.07.2026, 03:31
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем