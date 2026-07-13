ЗВЕРЕВ: «В 29 лет я впервые поверил, что могу выиграть этот трофей»

Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев проиграл лидеру мирового рейтинга ATP Яннику Синнеру в финале Уимблдона-2026.

Речь Зверева на церемонии награждения:

«Янник [Синнер], ты мне больше не нравишься, я проиграл тебе уже девять раз подряд [десять]. Янник снова показал, почему он – лучший игрок в мире. Был рад разделить с тобой корт, это честь. Поздравляю.

Мне продолжать? Не знаю, как это работает (Смеется). Поздравляю команду Янника, вы с ним уже много-много лет. Вы на первой строчке, но начинали вне топ-10, проделали большой путь к трофеям Grand Slam, к первой строчке. Вы заслужили это, поздравляю.

Перейдем к моей команде. У нас были хорошие два месяца, хоть мы и проиграли здесь в финале. Мы приехали на Уимблдон, никогда до этого не проходили до 1/4 финала, а тут сыграли финал. В 29 лет я впервые поверил, что могу выиграть этот трофей. Так что спасибо вам, ребята.

Я хотел бы поблагодарить зрителей за эти две потрясающие недели. Каждый раз, когда я играл, корт был полон, и я никогда раньше не чувствовал такой поддержки на Уимблдоне, и я очень ценю это, и вы, ребята, сыграли большую роль в моем выходе в финал. Так что большое вам спасибо за это.

Играть на центральном корте – это что-то особенное. Сколько замечательных людей я вижу на каждом матче, особенно на финале. Это огромная честь играть перед вами. Думаю, это самый уникальный корт во всем мире и это огромная честь играть на этом корте. Вот и все».