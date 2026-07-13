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  4. «Это футбольный матч. И точка». Скалони – о принципиальности игры с Англией
Чемпионат мира
13 июля 2026, 00:07 |
221
0

«Это футбольный матч. И точка». Скалони – о принципиальности игры с Англией

Противостояние Аргентины и Англии одно из самых принципиальных в футболе сборных

13 июля 2026, 00:07 |
221
0
«Это футбольный матч. И точка». Скалони – о принципиальности игры с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони настаивает, что полуфинал чемпионата мира против Англии будет лишь футбольным матчем, несмотря на многолетнее спортивное соперничество и политическую напряженность между двумя странами.

Противостояние Аргентины и Англии – одно из самых принципиальных в международном футболе. Его сформировали победа Англии над Аргентиной на чемпионате мира 1966 года, Фолклендская война 1982 года и «рука Бога» в исполнении Диего Марадоны на мундиале 1986 года.

Несмотря на это Скалони призвал не искать скрытых подтекстов в предстоящем матче и сосредоточиться на футболе.

«Это футбольный матч. И точка. Здесь нет ничего большего. Не нужно искать что-то другое. Это просто футбольный матч. Мы сыграем против великолепной сборной, которую возглавляет прекрасный тренер, которого я очень ценю и уважаю», – сказал тренер сборной Аргентины.

Фолклендские острова, которые в Аргентине называют Мальвинскими, остаются болезненной темой в отношениях между двумя странами даже спустя более четырех десятилетий после войны 1982 года.

Великобритания считает Фолклендские острова своей территорией и сохраняет там военное присутствие, тогда как Аргентина продолжает отстаивать свои претензии дипломатическим путем.

Во время нынешнего чемпионата мира эта тема вновь получила широкий резонанс, поскольку аргентинские болельщики и игроки исполняли песню, в которой упоминаются острова, Диего Марадона и стремление Лионеля Месси завершить международную карьеру со вторым титулом чемпиона мира.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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