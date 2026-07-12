ЯКИН: «Мы играли против 70 тысяч аргентинских болельщиков, арбитра и VAR»

Вылет сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира до сих пор огорчает главного тренера Мурата Якина, однако в стране считают выход в восьмерку лучших успешным результатом.

Якин, президент Швейцарской футбольной ассоциации Петер Кнаебель и директор национальной сборной Пьерлуиджи Тами положительно оценили выступление команды, которая в четвертьфинале уступила Аргентине со счетом 1:3.

Швейцария осталась в меньшинстве вскоре после того, как сравняла счет во втором тайме. Нападающий Брель Эмболо был удален после просмотра VAR за симуляцию – это была его вторая желтая карточка в матче.

На следующий день после матча Мурат Якин резко раскритиковал это решение, заявив, что его команда играла не только против действующих чемпионов мира.

«Мы играли не только против великолепной сборной Аргентины и действующих чемпионов мира, но и против 70 тысяч аргентинских болельщиков, арбитра и VAR. Это просто слишком много. Конечно, вылет очень болезненный», – сказал он на пресс-конференции.

В то же время наставник убежден, что команда заложила прочный фундамент для будущих турниров.

«Мы еще далеко не завершили свой путь. У нас хороший баланс между опытными и молодыми футболистами. Мы постоянно интегрируем молодых игроков», – заявил Якин.

Также 51-летний специалист сообщил, что хочет и дальше возглавлять сборную:

«Я все еще люблю работать тренером и горжусь тем, что являюсь главным тренером сборной Швейцарии. Меня действительно вдохновляет работа с этой командой. У меня нет никаких мыслей о том, чтобы выбрать другой путь».

Мурат Якин, который провел 49 матчей за сборную Швейцарии как игрок, возглавляет команду уже 5 лет. Его контракт рассчитан еще на 2 года.

«Мы хотим оставаться амбициозными и в следующих кампаниях. В то же время Лига наций дает нам прекрасную возможность предоставлять шанс молодым футболистам», – сказал тренер.

Кнаебель и Тами также подчеркнули, что сборная должна гордиться своим выступлением на чемпионате мира.

«Сразу после такого матча трудно подводить итоги. Мы были очень близки к большому результату. Мы должны гордиться тем, как наша команда представила страну на таком крупном турнире», – отметил Тами.

Следующим турниром для Швейцарии станет Лига наций, где она будет выступать в дивизионе B и сыграет в группе с Северной Македонией, Шотландией и Словенией.