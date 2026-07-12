Рой Кин оскорбил отца Эрлинга Холанда: «Кажется, он постоянно пьет»

Альф-Инге Холанд, отец форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, раскритиковал работу арбитра матча чемпионата мира с Англией (1:2).

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предложил несколько более сбалансированную оценку судейства, но не удержался от личного выпада в адрес старшего Холанда. Кин отметил, что хотя некоторые решения были приняты в пользу Англии, это не оправдание для результата.

«Я думаю, что арбитр принимал в пользу Англии много спорных решений. Я не говорю о самых важных. Он, похоже, был на стороне Англии, что может случиться в игре. Я не сижу здесь и не говорю: «Это стоило Норвегии победы», абсолютно нет. Но были решения, когда… все могло сложиться иначе», – объяснил Кин.

«Запомнит ли Альф-Инге Холанд эту игру? Потому что, кажется, он постоянно пьет алкоголь на матчах, этот папаша. Нет, запомнит! Если ты выпиваешь, то смотришь на игру по-другому. Послушай, я всегда стараюсь немного сыграть в другую сторону [против Англии], если это 50 на 50, но толчок есть толчок, а потом он бьет головой, вот так вот».

Альфу-Инге Холанду не понравилось то, что судья отменил гол скандинавов, зафиксировав толчок Эллиота Андерсона со стороны Эрлинга перед голевым ударом.