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Чемпионат мира
12 июля 2026, 23:14 | Обновлено 12 июля 2026, 23:23
1645
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Рой Кин оскорбил отца Эрлинга Холанда: «Кажется, он постоянно пьет»

Очередной скандал после встречи сборных Норвегии и Англии

12 июля 2026, 23:14 | Обновлено 12 июля 2026, 23:23
1645
9 Comments
Рой Кин оскорбил отца Эрлинга Холанда: «Кажется, он постоянно пьет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альф-Инге Холанд
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Альф-Инге Холанд, отец форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, раскритиковал работу арбитра матча чемпионата мира с Англией (1:2).

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предложил несколько более сбалансированную оценку судейства, но не удержался от личного выпада в адрес старшего Холанда. Кин отметил, что хотя некоторые решения были приняты в пользу Англии, это не оправдание для результата.

«Я думаю, что арбитр принимал в пользу Англии много спорных решений. Я не говорю о самых важных. Он, похоже, был на стороне Англии, что может случиться в игре. Я не сижу здесь и не говорю: «Это стоило Норвегии победы», абсолютно нет. Но были решения, когда… все могло сложиться иначе», – объяснил Кин.

«Запомнит ли Альф-Инге Холанд эту игру? Потому что, кажется, он постоянно пьет алкоголь на матчах, этот папаша. Нет, запомнит! Если ты выпиваешь, то смотришь на игру по-другому. Послушай, я всегда стараюсь немного сыграть в другую сторону [против Англии], если это 50 на 50, но толчок есть толчок, а потом он бьет головой, вот так вот».

Альфу-Инге Холанду не понравилось то, что судья отменил гол скандинавов, зафиксировав толчок Эллиота Андерсона со стороны Эрлинга перед голевым ударом.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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Комментарии 9
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Только не надо говорить что британцы не пьют во время футбола. 🤣
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+4
Этот Кин конченый игрок, просто костолом, сейчас такие не нужны  при var был бы всегда с красной. Затаил обиду на столько лет, идиот 
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+3
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Давайте ще пригадаємо як не зарахували гол Девіча, в матчі з Англією. 
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+1
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Поштовх є поштов, суддя повинен був поставити пенальті в ворота Англії (коли норвежець намагався добити після поперечини), також кабель камери є кабель камери, а не якась невидима рука всевишнього, який вирішив допомогти Англії, ну хіба що якщо ми вважаємо суддю всевишньим. 
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+1
Думав , що отець -це священник. А тут напевне Холанда батько став отцем. 
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0
Батько Холанда священник?
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0
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