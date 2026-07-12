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  4. Астон Вилла перехватила юную звезду сборной Швейцарии
Англия
12 июля 2026, 23:03 |
626
0

Астон Вилла перехватила юную звезду сборной Швейцарии

Жоан Манзамби мог оказаться в «Ньюкасле», но будет играть в «Астон Вилле»

12 июля 2026, 23:03 |
626
0
Астон Вилла перехватила юную звезду сборной Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби, ставший открытием чемпионата мира по футболу 2026 года, меняет клуб. По состоянию на вечер воскресенья сделка по трансферу из «Фрайбурга» в «Астон Виллу» практически завершена.

Ранее игрок был близок к переходу в «Ньюкасл», но бирмингемцы оказались проворнее конкурентов из Премьер-лиги и согласовали все условия перехода 20-летнего футболиста. «Астон Вилла» таким образом пытается заменить 24-летнего бельгийца Амаду Онана, который порвал крестообразную связку колена.

На чемпионате мира Манзамби забил три гола и отдал две результативные передачи в четырех матчах.

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Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
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