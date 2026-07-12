Астон Вилла перехватила юную звезду сборной Швейцарии

Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби, ставший открытием чемпионата мира по футболу 2026 года, меняет клуб. По состоянию на вечер воскресенья сделка по трансферу из «Фрайбурга» в «Астон Виллу» практически завершена.

Ранее игрок был близок к переходу в «Ньюкасл», но бирмингемцы оказались проворнее конкурентов из Премьер-лиги и согласовали все условия перехода 20-летнего футболиста. «Астон Вилла» таким образом пытается заменить 24-летнего бельгийца Амаду Онана, который порвал крестообразную связку колена.

На чемпионате мира Манзамби забил три гола и отдал две результативные передачи в четырех матчах.