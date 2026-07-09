Клуб АПЛ начал переговоры с одним из открытий ЧМ-2026. Цена – 60 млн

Клуб АПЛ Ньюкасл начал переговоры о подписании атакующего хавбека Фрайбурга и сборной Швейцарии Жоана Манзамби, который стал одним из открытий на ЧМ-2026.

В минувшем сезоне 20-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач, а на чемпионате мира отличился тремя голами и двумя ассистами.

Сам Манзамби уже сказал Фрайбургу, что надеется на трансфер и готов перебраться в чемпионат Англии.

Трансфер оценивается в 60 миллионов евро.