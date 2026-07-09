Англия09 июля 2026, 15:12 | Обновлено 09 июля 2026, 15:33
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Клуб АПЛ начал переговоры с одним из открытий ЧМ-2026. Цена – 60 млн
Ньюкасл хочет Манзамби
09 июля 2026, 15:12 | Обновлено 09 июля 2026, 15:33
537
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Клуб АПЛ Ньюкасл начал переговоры о подписании атакующего хавбека Фрайбурга и сборной Швейцарии Жоана Манзамби, который стал одним из открытий на ЧМ-2026.
В минувшем сезоне 20-летний игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач, а на чемпионате мира отличился тремя голами и двумя ассистами.
Сам Манзамби уже сказал Фрайбургу, что надеется на трансфер и готов перебраться в чемпионат Англии.
Трансфер оценивается в 60 миллионов евро.
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