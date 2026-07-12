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Чемпионат мира
12 июля 2026, 22:11 | Обновлено 12 июля 2026, 22:26
308
0

Защитник сборной Аргентины: «Не можем победить без страданий»

Игрок аргентинской сборной Кристиан Ромеро признал, что все победы получаются непростыми

12 июля 2026, 22:11 | Обновлено 12 июля 2026, 22:26
308
0
Защитник сборной Аргентины: «Не можем победить без страданий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро дал комментарий после победы над Швейцарией (3:1) в овертайме четвертьфинала чемпионата мира.

«Кажется, мы не можем победить без страданий, – сказал Ромеро. – Но я горжусь результатом. То, что мы делаем, невероятно, и мы не хотим останавливаться на достигнутом».

«Мы не должны зазнаваться. Это футбол. Мы сосредоточены на себе и на том, чтобы показать ту игру, которую демонстрировали в последние годы. Иногда мы страдаем, иногда играем хорошо, а иногда плохо, но важно то, что мы выходим на поле с сердцем и стараемся взять инициативу в свои руки», – добавил защитник.

Ранее Аргентина в плей-офф обыграла Кабо-Верде (3:2), забив решающий гол в овертайме, а также ушла от поражения в игре с Египтом (3:2).

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сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу Кристиан Ромеро
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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