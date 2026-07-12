Защитник сборной Аргентины: «Не можем победить без страданий»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро дал комментарий после победы над Швейцарией (3:1) в овертайме четвертьфинала чемпионата мира.

«Кажется, мы не можем победить без страданий, – сказал Ромеро. – Но я горжусь результатом. То, что мы делаем, невероятно, и мы не хотим останавливаться на достигнутом».

«Мы не должны зазнаваться. Это футбол. Мы сосредоточены на себе и на том, чтобы показать ту игру, которую демонстрировали в последние годы. Иногда мы страдаем, иногда играем хорошо, а иногда плохо, но важно то, что мы выходим на поле с сердцем и стараемся взять инициативу в свои руки», – добавил защитник.

Ранее Аргентина в плей-офф обыграла Кабо-Верде (3:2), забив решающий гол в овертайме, а также ушла от поражения в игре с Египтом (3:2).