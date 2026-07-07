От Креспо до Ромеро. Кто забивал с передач Месси на чемпионатах мира?
Аргентинский нападающий отдал 9 ассистов в течение 6 мировых первенств
Аргентинский нападающий Лионель Месси, как мы уже сообщали ранее, превзошел рекорд Диего Марадоны по количеству результативных передач на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта, в котором аргентинец оформил свой 9-й ассист на мундиалях.
Игроки с наибольшим количеством результативных передач на чемпионатах мира
- 9 – Лионель Месси (Аргентина)
- 8 – Диего Марадона (Аргентина)
Месси совершил 9 ассистов в течение 6 мировых первенств
- 2026 – 1
- 2022 – 3
- 2018 – 2
- 2014 – 1
- 2010 – 1
- 2006 – 1
Вспомним всех аргентинских футболистов, которые забивали голы на чемпионатах мира после результативных передач Лионеля Месси.
Результативные передачи Лионеля Месси на чемпионатах мира (9)
- 2026: на Кристиана Ромеро, против Египта
- 2022: на Хулиана Альвареса, против Хорватии
- 2022: на Нахуэля Молину, против Нидерландов
- 2022: на Энцо Фернандеса, против Мексики
- 2018: на Серхио Агуэро, против Франции
- 2018: на Габриэле Меркадо, против Франции
- 2014: на Анхеля Ди Марию, против Швейцарии
- 2010: на Карлоса Тевеса, против Мексики
- 2006: на Эрнана Креспо, против Сербии и Черногории
All of Lionel Messi's now record-breaking World Cup assists since 2006:— Squawka (@Squawka) July 7, 2026
2006
1 - Assist for Hernán Crespo vs Serbia & Montenegro
2010
2 - Assist for Carlos Tévez vs Mexico
2014
3 - Assist for Ángel Di María vs Switzerland
2018
4 - Assist for Gabriel Mercado vs France
5 -… https://t.co/3O8639a1Sn
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