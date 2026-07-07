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Чемпионат мира
07 июля 2026, 22:56 | Обновлено 07 июля 2026, 22:57
149
0

От Креспо до Ромеро. Кто забивал с передач Месси на чемпионатах мира?

Аргентинский нападающий отдал 9 ассистов в течение 6 мировых первенств

07 июля 2026, 22:56 | Обновлено 07 июля 2026, 22:57
149
0
От Креспо до Ромеро. Кто забивал с передач Месси на чемпионатах мира?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аргентинский нападающий Лионель Месси, как мы уже сообщали ранее, превзошел рекорд Диего Марадоны по количеству результативных передач на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта, в котором аргентинец оформил свой 9-й ассист на мундиалях.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач на чемпионатах мира

  • 9 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 8 – Диего Марадона (Аргентина)

Месси совершил 9 ассистов в течение 6 мировых первенств

  • 2026 – 1
  • 2022 – 3
  • 2018 – 2
  • 2014 – 1
  • 2010 – 1
  • 2006 – 1

Вспомним всех аргентинских футболистов, которые забивали голы на чемпионатах мира после результативных передач Лионеля Месси.

Результативные передачи Лионеля Месси на чемпионатах мира (9)

  • 2026: на Кристиана Ромеро, против Египта
  • 2022: на Хулиана Альвареса, против Хорватии
  • 2022: на Нахуэля Молину, против Нидерландов
  • 2022: на Энцо Фернандеса, против Мексики
  • 2018: на Серхио Агуэро, против Франции
  • 2018: на Габриэле Меркадо, против Франции
  • 2014: на Анхеля Ди Марию, против Швейцарии
  • 2010: на Карлоса Тевеса, против Мексики
  • 2006: на Эрнана Креспо, против Сербии и Черногории
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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