От Креспо до Ромеро. Кто забивал с передач Месси на чемпионатах мира?

Аргентинский нападающий Лионель Месси, как мы уже сообщали ранее, превзошел рекорд Диего Марадоны по количеству результативных передач на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта, в котором аргентинец оформил свой 9-й ассист на мундиалях.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач на чемпионатах мира

9 – Лионель Месси (Аргентина)

8 – Диего Марадона (Аргентина)

Месси совершил 9 ассистов в течение 6 мировых первенств

2026 – 1

2022 – 3

2018 – 2

2014 – 1

2010 – 1

2006 – 1

Вспомним всех аргентинских футболистов, которые забивали голы на чемпионатах мира после результативных передач Лионеля Месси.

Результативные передачи Лионеля Месси на чемпионатах мира (9)

2026: на Кристиана Ромеро, против Египта

2022: на Хулиана Альвареса, против Хорватии

2022: на Нахуэля Молину, против Нидерландов

2022: на Энцо Фернандеса, против Мексики

2018: на Серхио Агуэро, против Франции

2018: на Габриэле Меркадо, против Франции

2014: на Анхеля Ди Марию, против Швейцарии

2010: на Карлоса Тевеса, против Мексики

2006: на Эрнана Креспо, против Сербии и Черногории