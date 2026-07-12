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  4. Евгений Левченко оценил вероятность появления Матвея Пономаренко в Аяксе
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 21:23 |
197
0

Евгений Левченко оценил вероятность появления Матвея Пономаренко в Аяксе

Евгений Левченко не верит в трансфер динамовца

12 июля 2026, 21:23 |
197
0
Евгений Левченко оценил вероятность появления Матвея Пономаренко в Аяксе
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко дал комментарий о потенциальном интересе Аякса к форварду Динамо Матвею Пономаренко.

– Евгений, вы, как человек глубоко интегрированный в нидерландское футбольное коммьюнити, что-то слышали об интересе Аякса к Матвею Пономаренко?

– Я бы назвал все эти слухи писаниной желтой печати. Очень много в украинском информационном пространстве таких вот новостей. Если же посмотреть на нидерландские спортивные СМИ, то я не видел ни одной подобной новости [об интересе Аякса к Пономаренко] в каком-то авторитетном медиа, которому можно доверять.

Однако я знаю, что Аякс действительно ищет нового нападающего, потому что они расстались с Ваутом Веггорстом, который пошел в Твенте. Также амстердамский клуб хочет продать еще одного нападающего – Каспера Дольберга.

Новый тренер Аякса Мичел Санчес будет точно искать забивного форварда. Если посмотреть на статистику Пономаренко, она поражает [17 голов во всех официальных клубных турнирах и за сборную Украины]. Однако мне кажется, что Мичел будет искать, прежде всего, игроков, которых он хорошо знает. К примеру, он уже позвал Дейли Блинда (центральный защитник уже перешел из Жироны в Аякс, – прим.). Новая команда Аякса будет строиться на хорошо знакомых ему исполнителях.

Пономаренко ярко проявил себя после прихода на тренерский мостик Динамо Игоря Костюка и заинтересовал многие клубы.

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Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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