Евгений Левченко оценил вероятность появления Матвея Пономаренко в Аяксе

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко дал комментарий о потенциальном интересе Аякса к форварду Динамо Матвею Пономаренко.

– Евгений, вы, как человек глубоко интегрированный в нидерландское футбольное коммьюнити, что-то слышали об интересе Аякса к Матвею Пономаренко?

– Я бы назвал все эти слухи писаниной желтой печати. Очень много в украинском информационном пространстве таких вот новостей. Если же посмотреть на нидерландские спортивные СМИ, то я не видел ни одной подобной новости [об интересе Аякса к Пономаренко] в каком-то авторитетном медиа, которому можно доверять.

Однако я знаю, что Аякс действительно ищет нового нападающего, потому что они расстались с Ваутом Веггорстом, который пошел в Твенте. Также амстердамский клуб хочет продать еще одного нападающего – Каспера Дольберга.

Новый тренер Аякса Мичел Санчес будет точно искать забивного форварда. Если посмотреть на статистику Пономаренко, она поражает [17 голов во всех официальных клубных турнирах и за сборную Украины]. Однако мне кажется, что Мичел будет искать, прежде всего, игроков, которых он хорошо знает. К примеру, он уже позвал Дейли Блинда (центральный защитник уже перешел из Жироны в Аякс, – прим.). Новая команда Аякса будет строиться на хорошо знакомых ему исполнителях.

Пономаренко ярко проявил себя после прихода на тренерский мостик Динамо Игоря Костюка и заинтересовал многие клубы.