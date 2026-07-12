Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Кабель камеры-паука сыграл лучше, чем Нони Мадуэке»

Златан Ибрагимович обрушился с резкой критикой на вингера «Арсенала» Нони Мадуэке после драматической победы Англии над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира, жестоко пошутив, что камера-паук показала себя лучше. Шведская икона заявил, что «три льва» фактически играли вдесятером, прежде чем Томас Тухель заменил вингера «Арсенала» в перерыве.

«Англия играла в меньшинстве с Мадуэке, и должен сказать, что каждый раз, когда он получал мяч, он принимал неправильные решения и просто ходил по полю», – заявил Златан Ибрагимович.

«Если мяч и коснулся кабеля камеры-паука, то кабель сыграл лучше, чем Мадуэке, это точно», – пошутил эксперт.

Мадуэке выходил на поле в пяти матчах сборной Англии и не отметился результативными действиями.