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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Кабель камеры-паука сыграл лучше, чем Нони Мадуэке»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 21:10 |
435
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Кабель камеры-паука сыграл лучше, чем Нони Мадуэке»

Шведский эксперт разнес игру футболиста сборной Англии

12 июля 2026, 21:10 |
435
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Кабель камеры-паука сыграл лучше, чем Нони Мадуэке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке
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Златан Ибрагимович обрушился с резкой критикой на вингера «Арсенала» Нони Мадуэке после драматической победы Англии над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира, жестоко пошутив, что камера-паук показала себя лучше. Шведская икона заявил, что «три льва» фактически играли вдесятером, прежде чем Томас Тухель заменил вингера «Арсенала» в перерыве.

«Англия играла в меньшинстве с Мадуэке, и должен сказать, что каждый раз, когда он получал мяч, он принимал неправильные решения и просто ходил по полю», – заявил Златан Ибрагимович.

«Если мяч и коснулся кабеля камеры-паука, то кабель сыграл лучше, чем Мадуэке, это точно», – пошутил эксперт.

Мадуэке выходил на поле в пяти матчах сборной Англии и не отметился результативными действиями.

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Златан Ибрагимович Арсенал Лондон Нони Мадуэке
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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