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  4. Хендерсон нарушил молчание после нелепого перелома
Чемпионат мира
12 июля 2026, 20:41 | Обновлено 12 июля 2026, 20:42
887
0

Хендерсон нарушил молчание после нелепого перелома

Англичанин дал первый комментарий после травмы

12 июля 2026, 20:41 | Обновлено 12 июля 2026, 20:42
887
0
Хендерсон нарушил молчание после нелепого перелома
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон в шутку назвал падение, в результате которого он получил перелом руки, «не лучшим часом» после возвращения в лагерь сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Опытный полузащитник получил травму при странных обстоятельствах во время празднования драматической победы «трех львов» над Мексикой в 1/8 финала.

«Всё в порядке, спасибо. Это не лучший мой момент, но главная задача была поехать туда, победить и выйти в четвертьфинал, и нам это удалось, так что это главное», – заявил игрок.

Он добавил: «Последние несколько дней были немного тяжёлыми, но как только я вернулся в лагерь, увидел ребят, у нас отличная медицинская команда, я благодарен за это».

Хендерсон получил желтую карточку и серьезную травму, упав на рекламные щиты во время празднования перед болельщиками. Удар был настолько сильным, что 36-летнего игрока унесли на носилках со стадиона «Ацтека». На турнире он провел всего 12 минут.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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