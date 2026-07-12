Сколько получит Динамо? ПСЖ готов продать Забарного за крупную сумму

Украинский защитник французского «ПСЖ» Илья Забарный может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле».

Клуб АПЛ заинтересован в том, чтобы взять в аренду 23-летнего игрока парижан с правом выкупа его контракта за 40-45 млн евро. Однако «ПСЖ» предпочитает прямой трансфер украинца за сумму в 60 млн евро или аренду с обязательством выкупа.

Отмечается, что 20% прав от перепродажи Забарного все еще принадлежит киевскому «Динамо». Поэтому в случае трансфера Ильи бело-синие могут получить за него от 8 до 12 млн евро.

Ранее Фабрицио Романо сообщил плохие новости для Забарного.