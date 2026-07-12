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  4. Сколько получит Динамо? ПСЖ готов продать Забарного за крупную сумму
Франция
12 июля 2026, 19:57 |
3154
4

Сколько получит Динамо? ПСЖ готов продать Забарного за крупную сумму

На украинца претендует английский Ливерпуль

12 июля 2026, 19:57 |
3154
4 Comments
Сколько получит Динамо? ПСЖ готов продать Забарного за крупную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Украинский защитник французского «ПСЖ» Илья Забарный может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле».

Клуб АПЛ заинтересован в том, чтобы взять в аренду 23-летнего игрока парижан с правом выкупа его контракта за 40-45 млн евро. Однако «ПСЖ» предпочитает прямой трансфер украинца за сумму в 60 млн евро или аренду с обязательством выкупа.

Отмечается, что 20% прав от перепродажи Забарного все еще принадлежит киевскому «Динамо». Поэтому в случае трансфера Ильи бело-синие могут получить за него от 8 до 12 млн евро.

Ранее Фабрицио Романо сообщил плохие новости для Забарного.

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чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лига 1 (Франция) аренда игрока трансферы Лиги 1 Илья Забарный Динамо Киев Ливерпуль
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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Ігорьок вже руки потирає.. 
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0
А що, Суркіс буде пожиттєво за Забарного гроші отримувати? 😁
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Вся Украина ненавидит эту конченную динамавскую гниду которая больше года играет в одной команде с болотным! На бутылку базарного!
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-7
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