Чемпионат мира12 июля 2026, 18:09 |
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Беллингем рассказал, как мать спасла его от дисквалификации
Джуд оказался на грани из-за предупреждения
12 июля 2026, 18:09 |
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал о том, как его мать помогла ему избежать дисквалификации на ЧМ-2026.
«Я был на грани дисквалификации из-за предупреждений, и мама всю неделю говорила мне: «Будь осторожен с подкатами, не говори много и сохраняй спокойствие», – сказал он.
На ЧМ-2026 Беллингем принял участие в шести матчах в составе сборной Англии. Он отличился шестью забитыми голами и одной голевой передачей.
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