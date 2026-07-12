Беллингем рассказал, как мать спасла его от дисквалификации

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал о том, как его мать помогла ему избежать дисквалификации на ЧМ-2026.

«Я был на грани дисквалификации из-за предупреждений, и мама всю неделю говорила мне: «Будь осторожен с подкатами, не говори много и сохраняй спокойствие», – сказал он.

На ЧМ-2026 Беллингем принял участие в шести матчах в составе сборной Англии. Он отличился шестью забитыми голами и одной голевой передачей.