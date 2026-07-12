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  4. Беллингем рассказал, как мать спасла его от дисквалификации
Чемпионат мира
12 июля 2026, 18:09 |
378
0

Беллингем рассказал, как мать спасла его от дисквалификации

Джуд оказался на грани из-за предупреждения

12 июля 2026, 18:09 |
378
0
Беллингем рассказал, как мать спасла его от дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал о том, как его мать помогла ему избежать дисквалификации на ЧМ-2026.

«Я был на грани дисквалификации из-за предупреждений, и мама всю неделю говорила мне: «Будь осторожен с подкатами, не говори много и сохраняй спокойствие», – сказал он.

На ЧМ-2026 Беллингем принял участие в шести матчах в составе сборной Англии. Он отличился шестью забитыми голами и одной голевой передачей.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: DAZN
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